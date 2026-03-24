Arvio Iranista: Sodan tavoitteita ei voi saavuttaa

Yhdysvalloissa ja Israelissa myönnetään, etteivät Iranin sodan alkuperäiset tavoitteet ole todennäköisesti enää saavutettavissa. Sen sijaan konfliktin loppuvaiheen uskotaan keskittyvän Hormuzinsalmen hallintaan ja tärkeimpien energialaitosten suojaamiseen.

Monet asiantuntijat ovat huomauttaneet, että Hormuzinsalmen tilanne oli täysin rauhallinen vielä kuukausi sitten ennen Epic Fury -operaation alkua. Nyt vaarana on laaja energiakriisi, jos väylää ei saada pian auki.

Goldman Sachs -yhtiö varoitti maanantaina, että Brent-raakaöljyn hinta nousee vuoden 2008 tasoakin korkeammalle eli 147 dollariin barrelilta, jos tankkerit eivät pääse kulkemaan salmesta kymmenen viikon sisällä.

Israelilaiset ja amerikkalaiset hallintolähteet sanovat Washington Post -lehdelle, että Teheranin hallinto ei vaikuta olevan kaatumassa. Iranin ydinohjelmaakaan tuskin saadaan lopullisesti pysäytettyä ilmaiskuilla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maanantaina lykkäävänsä uhkaamiaan hyökkäyksiä Iranin energialaitoksia vastaan, koska Teheranin kanssa oli käyty ”tuotteliaita” neuvotteluita.

Korkea-arvoinen iranilainen hallintolähde sanoo CBS:lle, että amerikkalaiset välittäjät olivat toimittaneet ehdotuksia, joita käytiin läpi. Tätä kuitenkin luonnehdittiin vasta esiaskeleeksi kohti varsinaisia keskusteluita osapuolten välillä.

Valkoinen talo kuvaili konfliktin tilannetta ”fluidiksi”.

– Spekulaatioita tapaamisista ei tule pitää lopullisina, kunnes Valkoinen talo vahvistaa ne virallisesti, Trumpin hallinnosta tiedotettiin BBC:n mukaan.

Brent-raakaöljyn hinta kohosi tiistaina jälleen yli sadan dollarin rajapyykin laskettuaan hetkellisesti maanantaina. Japanin pääministeri Sanae Takaichi ilmoitti vapauttavansa osan maan öljyvarastoista markkinatilanteen vuoksi. Maan käyttämästä öljystä 95 prosenttia kulkee Hormuzinsalmen kautta.