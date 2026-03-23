Donald Trumpin mukaan neuvottelut Iranin kanssa etenevät

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo lykkäävänsä mahdollisia iskuja Iranin voimalaitoksia ja energiainfrastruktuuria vastaan.
Alkuperäisen uhkavaatimuksen mukaan näitä kohteita olisi pommitettu, jos Teheranin hallinto ei avaisi Hormuzinsalmen liikennettä tiistaiaamuun mennessä.
– Voin ilokseni kertoa, että Yhdysvallat ja Iran ovat käyneet viimeisen kahden vuorokauden aikana erittäin hyviä ja rakentavia keskusteluita. Niiden aiheena on ollut Lähi-idän vihamielisyyksien täysimittainen päättäminen, Trump kirjoittaa Truth Social -viestipalvelussa.
Presidentin mukaan diplomatiaa jatketaan kuluvan viikon ajan. Donald Trump sanoo ohjeistaneensa puolustusministeriö Pentagonia lykkäämään viidellä vuorokaudella iskuja energiakohteita vastaan.
Osakemarkkinat Euroopassa ja Aasiassa ovat olleet maanantaina laskussa sodan pitkittymisen ja energialiikenteen häiriöiden vuoksi.
Iranin uudet vastaiskut voisivat kärjistää tilannetta entisestään. Qatarin energiaministerin mukaan noin 17 prosenttia maan LNG-kapasiteetista on poissa käytöstä jopa 3–5 vuoden ajan.
Nesteytetyn maakaasun tarjonta voi asiantuntijoiden mukaan romahtaa lähiviikkoina, jos kriisiin ei löydy ratkaisua.