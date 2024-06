”Tämä on ongelma” – Ukraina ei voi iskeä hyökkääjän lentokentille

Ukranalaisupseerien mukaan myös pitkän kantaman ohjuksia on voitava käyttää iskettäessä Venäjän maaperälle, uutisoi ABC News.

Yhdysvaltojen päätös sallia sen toimittamien aseiden käyttämistä Venäjän maaperällä olevia kohteita vastaan on tuonut Ukrainalle jonkin verran etua Harkovassa, jossa ukrainalaisjoukot saivat työnnettyä venäläishyökkääjien asemia taaksepäin.

Ukrainalaiskomentajien mukaan pitkän kantaman ohjusten, kuten ATACMS-ohjusten, puuttuminen keinovalikoimasta sitoo heidän kätensä.

Taistelunimellä Hefastus esiintyvän Harkovan alueen tykistökomentajan mukaan pitkän kantaman ohjuksin varustettu tykistö voisi voisi ottaa kohteekseen venäläisten komentopaikat ja koko pohjoisen ryhmityksen, koska ne sijaitsevat 100–150 kilometrin päässä etulinjasta, minne normaalien ammusten kantama ei riitä.

Yhdysvallat salli perjantaina vastaiskujen tekemisen laajemmalle alueelle, mutta ATACMS-ohjusten käyttäminen Venäjän maaperälle iskemisessa pysyy edelleen kiellettynä. Tämä estää iskut lentokentille ja sotilasinfrastruktuuriin syvemmällä Venäjällä. Ukrainan mukaan länsimaiden pelko tilanteen provosoimisesta estää Ukrainan tehokkaan taistelemisen.

Toukokuun lopulta alkaen Ukraina on saanut iskeä venäläiskohteisiin 20 kilometrin syvyydessä Harkovan alueen rajalta. Iskukykyä syvemmälle kuitenkin kaivataan.

– Valitettavasti emme vieläkään tavoita esimerkiksi lentokenttiä ja heidän lentokoneitaan. Tämä on ongelma, totesi parlamentin kansallisen turvallisuuden, puolustuksen ja tiedustelun komitean varapuheenjohtaja Jehor Tsherniev.

– On todella absurdia, miten vihollinen etenee niin aktiivisesti alueellamme iskien kaikenlaisilla ohjuksilla ja kaliibereilla Ukrainan alueella ja me emme voi iskeä takaisin vihollisen alueelle, jossa he pitävät logistiikkaa ja tarvikkeita, toteaa Lys Mykyta, 103. aluepuolustustusprikaatin lennokkikomppanian päällikkö.

Ukrainalaisupseerit uskovat, että taistelukentän muuttuva tilanne pakottaa yhdysvaltalaiset sallimaan pitkän kantaman aseiden käytön itsepuolustuksena.