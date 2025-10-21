Tältä näyttää etulinjan uusi ”Mad Max”-siilitankki

Räjähdelennokkien luoma uhka on pakottanut Ukrainan ja Venäjän asevoimat kehittämään nopealla aikataululla uudenlaisia ratkaisuja panssarivaunujen ja muiden ajoneuvojen panssaroinnin tehostamiseksi.
Drooneja vastaan voidaan suojautua elektronisella sodankäynnillä, mutta valokuitukaapelilla ohjattavat lennokit ovat sitä vastaan lähes immuuneja. Yleinen ratkaisu on lisätä ajoneuvoihin häkkimäisiä metallisuojia ottamaan vastaan osa räjähdysvoimasta.
Venäjä on tukenut hyökkäyksiään jo pidemmän aikaa latomaisilla ”kilpikonnatankeilla”, joiden sivuilla ja katolla on suuria metallilevyjä tai jopa teollisten liukuhihnojen palasia.
Länsimaiset asiantuntijat ovat sanoneet improvisoitujen viritelmien muistuttavan Mad Max -elokuvia.
Sosiaalisessa mediassa on jaettu kuvaa tuoreimmasta etulinjan virityksestä. Venäläistä T-80-taistelupanssarivaunua on suojattu metallihäkeillä ja haarautuvilla metallilangoilla.
Niiden tarkoitus on siirtää lennokin räjähdysvoimaa entistä kauemmas vaunun rungosta. Näkyvyys panssarivaunusta maastoon on samalla heikentynyt merkittävästi. Piikkien vuoksi sen sanotaan muistuttavan siiliä.
