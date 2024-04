Hirviömäinen kilpikonnatankki ilmestyi rintamalle

Ukrainan rintamalla on havaittu viimeisen kuukauden aikana useita ”kilpikonnapanssarivaunuja”, jotka on varustettu räjähdelennokeilta suojaavilla metallilevyillä.

Erikoisten viritelmien on sanottu muistuttavan latomaisia rakennuksia. War Zone -sivuston mukaan ainakin yhden ”hirviömäisen” venäläisvaunun katolla on kahdeksalla antennilla varustettu elektronisen sodankäynnin järjestelmä.

Moniin tankkeihin ja panssariajoneuvoihin lisätty laite häiritsee lennokkien ja operaattorien välisiä yhteyksiä. Analogisella videosignaalilla toimivat FPV-droonit eivät ilmeisesti ole kovin alttiita tämänkaltaiselle häirinnälle.

Uusin ”kilpikonnatankki” osallistui hyökkäykseen Donetskin alueella lähellä Krasnohorivkan kaupunkia. Toinen metallilevyillä suojattu vaunu tuhoutui Ukrainan iskettyä sen varastorakennukseen. Levyjen alla on ilmeisesti T-72-panssarivaunu, tosin tarkkaa mallia on vaikea tunnistaa tähän mennessä julkaistun kuvamateriaalin perusteella.

Panssariajoneuvoja, tykistöasemia ja juoksuhautoja on pyritty suojaamaan Ukrainan sodan alun jälkeen vaihtelevalla menestyksellä verkoilla ja muilla ratkaisuilla. Aiemmin yleisin ratkaisu oli asentaa panssarivaunun tykkitornin päälle metallihäkki, jonka toivottiin ottavan vastaan osa räjähdyksen voimasta.

Ukrainalaisjoukot ovat väistäneet suojauksia ohjaamalla tarkkoja drooneja venäläisvaunujen tykkitornien takaosaan.

One of the truly bizarre developments in the #adaptation battle in #Ukraine. But, any advantage is likely to be transitory. Ukraine, as it has done throughout the war, is very likely to adapt around this Russian initiative. https://t.co/tpaOmYFFKk

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) April 16, 2024