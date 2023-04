Panssaroidut ”Mad Max” -autot pelastavat pian sotilaita rintamalta

Vapaaehtoiset ovat muokanneet keräysvaroin Ukrainan asevoimille panssaroituja ajoneuvoja, jotka on määrä kuljettaa lähiviikkoina lähelle etulinjan taisteluita.

Radio Free Europen mukaan romanialaisten varoilla panssaroitu linja-auto on jo siirretty Kiovan esikaupunkialueelle. Bussia käytettiin aiemmin Pilan kaupungin julkisessa liikenteessä Puolan pohjoisosissa.

Teräs- ja Kevlar-levyillä suojatun ajoneuvon on määrä toimia jatkossa liikkuvana kenttäsairaalana. Vastaavat viritelmät ovat tuoneet monille mieleen Mad Max -elokuvien improvisoidut ajoneuvot.

Tukiprojektin johdossa toimii Brasovista kotoisin oleva Radu Hossu, joka on koonnut laajan yleisön sosiaalisessa mediassa kertomalla rintamatapahtumista. Hänen mukaansa ajatus liikkuvasta kenttäsairaalasta tuli Angel-kutsumanimeä käyttävältä ukrainalaiselta lääkintämieheltä.

– Hän oli miettinyt tätä jo pidemmän aikaa, Hossu sanoo RFE:lle.

Monet vakavasti haavoittuneet sotilaat menehtyvät siirron aikana etulinjasta kenttäsairaalaan. Hossun läheinen ystävä Oleg Gubal kuoli marraskuussa 2022 ajoneuvossa, jonka romanialainen oli hankkinut lahjoitusvaroin.

– Hän menehtyi rintaman ja lähimmän sairaalan välisellä maantiellä. Jos tämä [liikkuva kenttäsairaala] olisi ollut silloin käytössä, hän olisi voinut selvitä, Radu Hassu toteaa.

Getting ready to save Ukrainean lifes in the counteroffensive to come!

Slava Ukraini! Glory to Romanians!https://t.co/HWZKXCeSGz

— Radu Hossu 🇹🇩🇺🇦 (@RaduHossu) April 24, 2023