Onko tässä Venäjän hirviötankkien kuningas? Suomalaisupseeri vertaa Mad Max -elokuviin

Ukrainan rintamalta leviävä video näyttää tähän mennessä kattavimman suojarakennelman, joita venäläisessä tankissa on nähty.

Alta löytyvällä videolla oleva tankki on katettu joka puolelta peltihökkeliä muistuttavalla valtavalla rakenteella. Sen päälle on kuitenkin hitsattu kaiken kukkuraksi lennokkeilta suojaamaan tarkoitettu teräsverkkohäkki. Vaunun edessä on vielä miinajyrä.

– Jos joku olisi näyttänyt tämän videon pari vuotta sitten, niin olisi saattanut turskahtaa kahvit nenästä, Ukrainan sodan kommentoijana tunnettu suomalaiskapteeni Vilho Rantanen toteaa videosta X-palvelusta.

Hän vertaa kyhäelmää post-apokalyptisiin Mad Max -elokuviin.

– Jyrä toki peruskauraa, mutta melkoinen häkkyrä. Mel Gibson hyppää varmaan kohta tuolta nahkapuvussa.

Rantanen pohtii, kuvastaako venäläisviritys panssareiden kahta suurinta uhkaa rintamalla eli miinoja ja drooneja.

Kilpikonna- tai hirviötankeiksi kutsuttuja suojarakennelmilla ja häirintälaitteilla varustettuja vaunuja on kuvattu runsaasti rintamalla viime aikoina. Vaikka erikoisille ratkaisuille onkin naureskeltu, on niitä pidetty myös perusteltuina.

Esimerkiksi FPRI-ajatushautomon tutkija, sotilasasiantuntija Rob Lee arvioi hiljattain, että tankit kertovat venäläisten sopeutumisesta Itä-Ukrainan ainutlaatuiseen uhkaympäristöön. Ukrainalla on pulaa raskaista panssarimiinoista ja panssarintorjuntaohjuksista. Lennokkeja sen sijaan riittää runsaasti.

– Yhden vaunujoukkueen tankin näkyvyyden ja tykkitornin kääntämisen uhraaminen, jotta se voi häiritä useita lennokkien käyttämiä taajuuksia kerralla, käy järkeen, Rob Lee arvioi.

