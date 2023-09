TalSa: Helsinki myy ikonisen maamerkkinsä ruotsalaisille

Tennispalatsin myynti etenee, uutisoi Taloussanomat. Tällä hetkellä rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Viime vuonna järjestetyn tarjouskilpailun voitti ruotsalainen kiinteistöyhtiö Niam, joka on yksi pohjoismaiden suurimmista kiinteistönomistajista.

Ruotsalaiset saavat Helsingin ikonisen maamerkin haltuunsa 30 miljoonalla eurolla. Kauppaan ei kuulu tonttia, jolla rakennus sijaitsee. Kauppaa käsitellään kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa ensi tiistaina, jonka jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen. Lopullisesti asiasta päättää Helsingin kaupunginvaltuusto. Kaupunki perustelee myyntiä strategiallaan, jonka mukaan palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista luovutaan.

Tennispalatsi rakennettiin vuonna 1937 autojen huoltohalliksi Helsingin olympialaisia varten. Talossa on lisäksi toiminut muun muassa tenniskeskus. Historiansa takia rakennus on suojeltu, ja sen pinta-ala on noin 18 500 neliötä.