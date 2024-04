Tällaista on elämä Hamasin iskun autioittamassa kaupungissa

Ennen Hamasin 7. lokakuuta suorittamaa terrori-iskua Gazan kaistan vieressä sijaitsevassa Sderotin kaupungissa oli yli 30 000 asukasta. Puoli vuotta sodan alkamisen jälkeen moni asukas ei kuitenkaan halua enää palata kaupunkiin. Asiasta kertoo The Guardian.

Hamasin iskussa kuoli 70 sderotilaista, mukaan lukien 18 poliisia. Kaupungin poliisiasemasta, jonne Hamasin terroristit linnoittautuivat kahdeksi päiväksi ja jonka israelilaisjoukot lopulta tuhosivat ei ole jäljellä enää jälkeäkään.

Kaupunki on hiljainen. Lähes 90 prosenttia Sderotin väestöstä evakuoitiin iskun jälkeen, suurin osa hotelleihin eri puolella Israelia.

Sderotin laitamilla sijaitsevan hiljattain avatun ostoskeskuksen parkkipaikalla on kuitenkin väkeä. Moni vierailija kuitenkin epäröi paluuta kaupunkiin. Yksi heistä on Sivan, joka on perheineen asunut viime kuukaudet hotellihuoneessa.

– Palasimme sunnuntaina, mutta lähdemme varmaan taas. Tämä ei ole enää sama kaupunki. Muistot ovat vain liikaa meille, Sivan kommentoi.

Sota on kuitenkin edelleen läsnä. Torstaina kaupunki joutui ensimmäistä kertaa kolmeen kuukauteen Hamasin raketti-iskun kohteeksi. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut iskussa.

Nirin perhe taas Hamasin iskun aikana asuntonsa turvahuoneeseen, kunnes Israelin puolustusvoimien joukot viimein pelastivat heidät seuraavana päivänä. Kaikki eivät olleet yhtä onnekkaita. Nirin 7-vuotiaan pojan Elian ystävän molemmat vanhemmat tapettiin iskussa, ja myös Nir menetti ystäviään.

Elia oireilee edelleen iskuista – hän ei esimerkiksi haluaisi poistua kotoaan.

Israelin hallituksen mielestä asukkaiden kannattaisi jo palata kaupunkiin. Asukkaita koetetaankin nyt suostutella palaamaan tarjoamalla jokaiselle paluumuuttajalle 64 000 shekelin (noin 17 000 euron) rahasummaa. Tarjottu rahasumma pienenee pikku hiljaa, ja heinäkuussa paluumuuttaja saa vain kymmenesosan maksimisummasta.

Myös koulujen avautuminen uudelleen maaliskuussa toi kaupunkiin uuden paluumuuttajien aallon.

Nir arvioi, että noin viidennes hänen kaupunginosan asukkaista on kuitenkin lähtenyt pysyvästi. Hänkin haluaisi aloittaa uuden elämän jossain, missä ei olisi jatkuvia ilmahälytyksiä.

– Vaimoni haluaisi jo palata normaalin, mutta tyttöjemme vuoksi ajattelen, että meidän olisi aloitettava puhtaalta pöydältä jossain muualla, Nir pohtii.