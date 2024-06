Tällainen on Ukrainalle Ruotsista toimitettava PbV 302 -vaunu

Ruotsi on puolustusministeri Pål Jonsonin mukaan lähettämässä kaikki Pansarbandvagn 302 -miehistönkuljetusvaununsa Ukrainaan. Kyseessä ovat vuonna 2014 käytöstä poistetut ja Stridsfordon 90 -rynnäkköpanssarivaunuilla korvatut vaunut. Ruotsi on lähettänyt CV 90 -vaunujakin Ukrainaan.

PbV 302 -vaunuja on valmistettu 647, mutta Ruotsi poisti ensimmäiset 160 vaunua käytöstä vuonna 2005 ja 210 vaunua vuonna 2007. Sen jälkeen jäljelle jäivät vain Kosovon rauhanturvaoperaatiossa käytetyt 302C-mallin vaunut, jotka poistettiin vuonna 2014. Vuonna 2018 Ruotsissa oli varastoituna noin 180 vaunua monenlaisessa teknisessä kunnossa.

Kaikki käyttökelpoiset vaunut tarvitsevat todennäköisesti jonkinlaista entisöintiä ennen niiden lähettämistä rintamalle ja ehkä kevyttä modernisointia.

Riippumatta lopullisesta määrästä PbV 302 -vaunut ovat joka tapauksessa hyvin tärkeä vahvistus Ukrainalle, koska kyseessä on klassinen teloilla kulkeva miehistönkuljetukseen tarkoitettu vaunu. Se on hyvin samanlainen kuin amerikkalainen M113, joka on saanut hyvää palautetta ukrainalaissotilailta.

Joskus PbV 302:een on viitattu rynnäkköpanssarivaununa, koska se on aseistettu matalaan torniin integroidulla 20 mm:n Hispano-Suiza HS 804 -automaattitykillä. Siinä käytetään 30 ammuksen lippaita, koska vyösyöttö osoittautui liian epäluotettavaksi.

Vaunun perusversion paino on 12,3 tonnia, ja sen panssarointi on suunniteltu suojaamaan 20 mm:n tykin ammuksilta. 302C-mallin vaunuissa on miehistötilassa sirpalevaikutusta ehkäisevä verhous ja ulkopinnalla 800 kilon painosta keraamisia elementtejä. Yleisin PbV 302 -versio on B, joka on modernisoitu vuosina 1984–97.

Moottorina on 270 hevosvoiman Volvo Penta THD 100B -dieselmoottori neliportaisella vaihteistolla. Vaunu on uintikykyinen. Miehistöä on kolme ja mukaan mahtuu kahdeksan jalkaväkisotilasta. Vaunuun noustaan ja sieltä poistutaan takaa, koska moottori on alapuolella.