Suurlähettiläs torjuu puheet pelokkaista suomalaisista

Suomen Viron-suurlähettiläs Vesa Vasara kuvailee virolaiselle Maalehdelle suomalaisten mielialoja vaikeassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

Suomessa ei hänen mukaansa ole merkkejä sotaväsymyksestä.

– Sellaista tunnetta minulla ei ole suomalaisista. Ukrainaan liittyviä uutisia luetaan paljon ja seurataan, kansan tuki on erittäin vahvaa. Ymmärrämme sen, että jos Ukraina ei pärjää, meillä on ylihuomenna suuri päänsärky jo oman maamme rajan takana, hän kertoo.

Haastattelussa Vasaralta kysytään, onko ilmassa pelkoa. Hänen mukaansa suomalaiset eivät ole pelokasta kansaa.

– Kun puhumme suomalaisista, niin pelko ei ole oikea sana. Puolustuksemme on erittäin vahva, ja ihmisten tuki ja yksimielisyys on erittäin vahvaa. Selvisimme toisesta maailmansodasta ja se voima on edelleen olemassa, kollektiivinen muisti on olemassa, suurlähettiläs kuvailee.

– Tietysti meillä on huolia ja tästä aiheesta puhutaan paljon, mutta pelko on huono sana. Suomi on suojattu. Meillä on nyt vahvoja liittolaisia ja olemme myös allekirjoittaneet kahdenvälisen puolustusyhteistyösopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Sotatekniikkamme on nykyaikaista, saamme USA:sta 64 H-35-hävittäjää noin 8,4 miljardilla eurolla. Turvallisuuden hinta on noussut ja nämä investoinnit ovat ehdottoman välttämättömiä. Taloutemme on suurissa vaikeuksissa ja Suomen velkataakka on suuri, mutta maanpuolustuksesta ei leikata.

Suurlähettiläs kertoo, että suomalaisilla on yhtäläinen näkemys puolustusliitto Naton jäsenyydestä.

– Natoon kuulumisen kannatus on meillä jopa noussut, tietysti se oli erittäin korkeaa ennenkin. Demokratiassa on kuitenkin aina niin, että kaikki eivät ole ratkaisuun tyytyväisiä, hän toteaa.

Vasara muistuttaa, että eduskunnan selvä enemmistä kannatti Natoon liittymistä. Hän toteaa, että ainoastaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hajaantui kysymyksessä.

– Ehkä se liittyi jonkinlaiseen USA:n vastaisuuteen, että kaikki sieltä tuleva on aina huonoa. Mielestäni tämä ei ole kovin perusteltu kanta.