Viro pystyttää 14 tutkaa itärajalleen

Narvan jokirajan vahvistaminen on edennyt vaikeakulkuisiin kohtiin Itä-Virumaalla, kertoo Viron yleisradio ERR.

Narvajoen varteen sijoitetaan yhteensä 14 tutkamastoa. Kyse on Itä-Virumaan maakannaksesta, joka jää Peipsijärven ja Suomenlahden väliin.

Viron ja Venäjän välinen kontrollilinja eli käytännössä raja kulkee Peipsijärjestä alkavaa Narvajokea pitkin. Viron-puoleiselle joenvarteen rakennetaan tie, joka kulkee aina Peipsijärven rannalle Vasknarvaan asti.

Yksi tutkamastoista sijoitetaan Puhatun suolle 30 kilometriä etelään Narvan kaupungista. Tutkat antavat täydellisen kokonaiskuvan rajajoella tapahtuvasta. Uutta partiotietä pitkin voidaan laiton rajanylittäjä tavoittaa nopeasti.

– Rajavartiolaitos saattoi partioida jokea aluksellaan, mutta kaikki aina joenvarresta suuremmalle maantielle asti oli jonkin verran sokeaa aluetta. Vähennämme kaikkia näitä sokeita alueita ja parannamme joka tapauksessa valvontakykyämme, sanoi Viron sisäministeri Igor Taro.

Tähän mennessä Viron rajavartijat ovat nähneet Narvajoella tapahtuvan noin 70 prosentin laajuudelta. Uudet tutkajärjestelmät tuovat näkymiin tähän asti näkymättömät osat ja samalla toimivat ilmavalvontana.

Viron poliisi- ja rajavartiolaitos PPA on hankkimassa ainutlaatuista uutta järjestelmää, joka mahdollistaa sekä droonien havaitsemisen että torjunnan.

– Erillisiä valvontamahdollisuuksia on ja torjuntamahdollisuuksia myös, mutta järjestelmää, joka yhdessä sekä valvoisi että torjuisi uhan, ei tiedetä olevan, sanoo PPA:n vt. pääjohtaja Veiko Kommusaar.

Narvan rajajoen valvontajärjestelmä yhdessä droonien torjunnan ja partiotien kanssa on tarkoitus saada valmiiksi ensi vuonna. Koko itärajan rakentaminen tulee maksamaan 180 miljoonaa euroa, josta kolmannes kuluu rajajoen varmistamiseen.

Viron itärajaa ei ole varmistettu aiemmin osittain siitä syystä, että Viron ja Venäjän välillä ei ole voimassa olevaa rajasopimusta.

Venäjä ei tunnusta vuonna 1920 allekirjoittamaansa Tarton rauhansopimusta eikä sen idemmäksi määrittämiä rajoja. Vuodesta 1991 lähtien maiden välisenä rajana on toiminut neuvostomiehittäjän yksipuolisesti vetämä hallintoraja eli kontrollilinja.