Mark Rutte tyrmää spekulaatiot USA:n Nato-erosta

– En näe Yhdysvaltojen eroavan Natosta, Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo Die Welt -lehden tulevassa sunnuntainumerossa Deutsche Wellen mukaan.

Pääsihteeri ei myöskään kyseenalaista Yhdysvaltojen jatkuvaa ydinasesuojaa Euroopalle.

– Amerikkalainen ydinasesuoja on turvallisuuden perimmäinen takaaja täällä Euroopassa. Ja olen vakuuttunut, että se pysyy sellaisena, Rutte sanoo.

Donald Trumpin Nato-puheet ovat herättäneet pelkoja siitä, että Washington voisi vetäytyä transatlanttisesta liitosta.

Kysyttäessä, harkitsisiko hän Yhdysvaltojen jäsenyyttä uudelleen Iranin sodan jälkeen, Trump vastasi brittiläiselle The Telegraphille: ”Oi kyllä, sanoisin, että se on harkinnanvaraista. Nato ei ole koskaan vaikuttanut minuun. Tiesin aina, että he ovat paperitiikeri, ja (Vladimir) Putin tietää sen muuten myös.”

– Presidentti Trump on selvästi pettynyt joihinkin Naton jäseniin, Rutte kertoo Die Weltille ja lisäsi, että ”ymmärrän hänen turhautumisensa”.

Huomautukset heijastivat sitä, mitä Rutte oli sanonut tapaamisensa jälkeen Trumpin kanssa Valkoisessa talossa viime viikolla.

– Hän on selvästi pettynyt moniin Naton liittolaisiin, ja ymmärrän hänen näkökulmansa, Rutte kertoi tuolloin CNN:lle.

Rutte kertoo, että 8. huhtikuuta Trumpin kanssa käydyssä tapaamisessa hän pystyi myös keskustelemaan eduista, joita Washington saa liittoumasta.

– Eurooppa haluaa ottaa suuremman roolin Natossa. Se on hyvä uutinen. Se on kehitystä epäterveestä riippuvuudesta kohti transatlanttista liittoumaa, joka perustuu todelliseen kumppanuuteen, Rutte määrittelee.

Nato-johtaja huomautti, että eurooppalaiset ja kanadalaiset ovat jo huomattavasti tehostamassa ponnistelujaan.

– Saksa näyttää esimerkkiä monille liittolaisille tässä suhteessa, Rutte kehuu.