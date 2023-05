Suuria suunnitelmia – tästä syystä Saksan Rheinmetall kiirehtii Ukrainaan

Saksalainen Rheinmetall ja ukrainalainen valtionyhtiö Ukroboronprom sopivat 13. toukokuuta 2023 strategisesta yhteistyöstä, jonka tarkoitus on vahvistaa Ukrainan puolustusteollisuutta ja sen myötä asteittain kansallista turvallisuutta. Sopimus hyödyttää Ukrainaa teknologian siirtoina, puolustusteknologian kykyjen lisääntymisenä ja lyhyemmällä tähtäimellä asekaluston toimituksina Saksasta. Aluksi Ukrainaan perustetaan – viranomaishyväksynnän jälkeen – yhteisyritys, jonka on määrä olla operatiivinen heinäkuun puolivälistä alkaen. Yrityksen rahoittaa Ukrainan valtio.

Erityisesti Rheinmetallin panssarivaunuprojekti KF51 Panther on hyvin tunnettu Ukrainassa, koska niiden valmistusta suunnitellaan aloitettavan siellä. Tällä hetkellä se on teknologian demonstraatio, jossa Leopard 2:n runkoon on asennettu uusi torni.

Valmistuslinjan, joka voisi tuottaa 400 vaunua vuodessa, rakennuskuluiksi on arveltu 200 miljoonaa euroa, mutta vaunun lopullinen muoto on vielä arvoitus. Koska ainoa Rheinmetallin oma runko kuuluu Lynx -panssaroidulle taisteluajoneuvolle, yhtiö saattaa odottaa saavansa tornilleen rungon Ukrainalta. Rheinmetallin suunnitelmat eivät pääty Pantheriin, vaan sillä on myös ilmatorjuntajärjestelmä Skynex, joka on jo Ukrainan käytössä. Järjestelmä on tehokas ja varsin taloudellinen keino muun muassa lennokkien ja risteilyohjusten lähitorjuntaan.

Ennen kaikkea Rheinmetallilla on vahva ammustuotantosegmentti, joka tuottaa tykistökranaatteja 105:stä 155 mm:iin, kranaatinheitinten ja panssarivaunujen ampumatarvikkeita sekä Gepard-ilmatorjuntapanssarivaunun 35 mm:n ammuksia. Ukraina tarvitsee niitä kaikkia ja Rheinmetall lisää tuotantotiloja, koska ampumatarvikkeiden kysyntä on maailmanlaajuisesti valtava. Yhtiö osti marraskuussa espanjalaisen ammusvalmistaja Expal Systems SA:n 1,2 miljardilla eurolla, investoi ammustuotantoon Romaniassa ja rakentaa ammustehdasta Unkariin.

Vuosi 2022 nosti Rheinmetallin myynnin 6,4 miljardiin euroon, joka on 740 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Yhtiössä ymmärretään, mitä on edessä, koska aseet ovat alkaneet maksaa rahan lisäksi aikaa. Nopeasta tuotannosta on tulossa merkittävä kilpailuetu, mutta siihen tarvitaan tuotantokapasiteettia. Kuluvasta vuodesta on hyvin todennäköisesti tulossa Rheinmetallin historian paras tilausten määrällä mitattuna. Yhtiöllä on niin kova kiire Ukrainaan, koska muutkin puolustusalan yhtiöt ymmärtävät markkinatilanteen ja etsivät samoja mahdollisuuksia.