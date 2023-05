Suuri tulipalo Tallinnassa, ihmisiä evakuoitu

Ihmisiä on evakuoitu Tallinnassa Suur-Sõjamäen jäteasemalla syttyneen tulipalon takia. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Paikallisten pelastusviranomaisten mukaan palosta leviää myrkyllistä savua, minkä vuoksi liikkumista kolmen kilometrin säteellä palopaikasta on vältettävä. Viranomaiset kehottavat etenkin Suur-Sõjamäen ja Lasnamäen asukkaita välttämään ulkona liikkumista ja pitämään ovet ja ikkunat kiinni.

Poliisi katkaisi liikenteen palopaikan läheisyydessä.

Palon kerrotaan alkaneen tiistaina hieman ennen iltakuutta. Palo ei tiettävästi ole aiheuttanut henkilövahinkoja.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella jäteasemalta nousee kauas eri puolille kaupunkia näkyvä pitkä savupatsas.

Jäteasema sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Tallinnan keskustasta lähellä Tallinnan lentoasemaa. Toistaiseksi savupatsas ei ole aiheuttanut häiriötä lentoliikenteelle. Lentoaseman tiedottaja sanoi tiistai-iltana ERR:lle, että lentokentällä ollaan täydessä valmiudessa mahdollisten vaaratilanteiden varalta.

Interesting scenes upon arrival in Tallinn 🧐 pic.twitter.com/EzgN1zutSr

As seen from #KadriorgPark waste treatment center fire – #Tallinn – hope all are ok.. https://t.co/Otr1xVNmEq pic.twitter.com/8n69lcEDih

— noel toolan (@noeltoolan) May 23, 2023