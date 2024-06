He tavoittelevat kokoomuksen johtotehtäviä

Kokoomuksen kolmea varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee Tampereen puoluekokouksessa viisi ehdokasta. Nykyisistä varapuheenjohtajista ulkoministeri Elina Valtonen ei enää ole ehdolla.

Ehdolla on kolme istuvaa ministeriä ja kaksi kansanedustajaa. Antti Häkkänen pyrkii jo viidennelle kaudelle varapuheenjohtajana. Anna-Kaisa Ikonen tavoittelee kolmatta kautta varapuheenjohtajana.

Heidän lisäkseen kisassa ovat mukana Sari Multala, Jarno Limnell ja Karoliina Partanen.

Ehdokkaat ovat vastanneet kokoomuksen Instagram-tilillä kysymyksiin, joista tässä on poimittu yksi.

Antti Häkkänen

Syntynyt: 1985

Koulutus: oikeustieteiden maisteri

Kotikunta: Mäntyharju

Kansanedustajana vuodesta 2015 (Kaakkois-Suomen vaalipiiri)

Puolustusministeri 2023-, oikeusministeri 2017-19

Mäntyharjun kunnanvaltuutettu. Lisäksi lukuisia muita luottamustehtäviä.

Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja 2012-13

Kokoomuksen varapuheenjohtaja vuodesta 2016

Miksi haet kokoomuksen varapuheenjohtajaksi, Antti Häkkänen?

– Haluan jatkaa puheenjohtajistossa vankalla kokemuksella tärkeää työtä koko Suomen ja kaikkien suomalaisten hyväksi. Puheenjohtajamme Petteri Orpon johdolla yhdessä puolueemme aktiivien ja ehdokkaiden kanssa olemme voittaneet lukuisat vaalit. Olemme saaneet kirkastettua linjojamme ja kehitettyä puoluettamme oikeaan suuntaan. Suomalaisten luottamus kokoomukseen kantaa vahvana haastavista ajoista huolimatta. Suomen suunnan rakentaminen on monin tavoin meidän käsissämme. Uudistamme kotiseutua, Suomea ja Eurooppaa järjellä, tiedolla ja maltilla. Tätä työtä on tärkeää jatkaa yhtenäisenä joukkueena.

Anna-Kaisa Ikonen

Syntynyt: 1977

Kotikunta: Tampere

Koulutus: yhteiskuntatieteiden tohtori

Kansanedustaja: 2019-21 ja vuodesta 2023 (Pirkanmaan vaalipiiri)

Kunta-ja alueministeri 2023-

Tampereen pormestari 2013-17 ja 2021-23

Tampereen yliopiston sivutoiminen työelämäprofessori 2017-21

Tampereen kaupunginvaltuutettu. Lisäksi lukuisia muita luottamustehtäviä.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja vuodesta 2020

Miksi haet kokoomuksen varapuheenjohtajaksi, Anna-Kaisa Ikonen?

– Suomen tulevaisuus vaatii meiltä rohkeita päätöksiä ja lämmintä sydäntä. Olen varapuheenjohtajana nyt toista kautta, ja mielestäni meillä on ollut toimiva, toisiaan täydentävä puoluejohto. Koko puolueen voimin olemme voittaneet kaikissa viime vaaleissa; siitä kiitos kaikille! Haluan tehdä jatkossakin parhaani kokoomuksen ja maamme menestyksen puolesta. Kuten tiedämme, töitä riittää. Etenkin kunta- ja aluevaalien lähestyessä uskon, että pitkä kokemukseni sote-, kunta- ja kaupunkiasioista tulisi erityisen hyvään käyttöön. Näissä vaaleissa meidän on vahvistettava asemaamme johtavana puolueena. Pääministeripuolueessa on myös tärkeää, että puoluejohdon työ kytkeytyy tiiviisti hallitusvastuuseen.

Jarno Limnéll

Syntynyt: 1973

Kotikunta: Espoo

Koulutus: sotatieteiden tohtori

Kansanedustajana vuodesta 2023 (Uudenmaan vaalipiiri)

Espoon kaupunginvaltuutettu. Lisäksi muita luottamustoimia.

Työskennellyt puolustusvoimissa upseerina 2000-10 ja Innofactorin kyberturvallisuusjohtajana

Miksi haet kokoomuksen varapuheenjohtajaksi, Jarno Limnéll?

– Haluan olla luomassa yhdessä kaikkien kokoomuslaisten kanssa Suomen tulevaisuudenuskoisinta kansanliikettä. Uskon, että laaja kokemukseni isänmaan palveluksessa, upseerina puolustusvoimissa, yrityselämän eri tehtävissä ja työelämäprofessorina yliopistossa, tuo lisäarvoa ja osaamista puoluejohtoon Suomen ja suomalaisten tulevaisuuden luomisesta. Haluan yhdistää ja osallistaa meitä kokoomuslaisia yhä vahvemmaksi joukkueeksi, jotta voimme edistää yhdessä ja menestyksekkäästi kokoomuslaista politiikkaa – Suomen parhaaksi. Etenkin nyt kun elämme poikkeuksellista aikaa haluan kanssanne luoda suomalaisiin tulevaisuudenuskoa ja toivoa. Turvallisuutta ja toivoa, yhdessä.

Sari Multala

Syntynyt: 1978

Kotikunta: Vantaa

koulutus: kauppatieteiden maisteri

Kansanedustajana vuodesta 2015 (Uudenmaan vaalipiiri)

Vantaan kaupunginvaltuutettu. Toiminut muun muassa Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja Suomen olympiakomitean varapuheenjohtajana. Lisäksi muita luottamustoimia.

Muuta: voitti kilpapurjehtijana kolme MM-kultaa ja kaksi EM-kultaa

Miksi haet kokoomuksen varapuheenjohtajaksi, Sari Multala?

– Kokoomus on Suomen paras puolue ja aatteellinen kotini. Haluan olla mukana kehittämässä siitä entistäkin parempaa. Olisi suuri kunnia saada tehdä työtä osana kansanliikkeen yli 100-vuotista historiaa. Olen kiertänyt piirejä eri puolilla Suomea, tavannut satoja ihmisiä ja käynyt valtavasti hyviä, innostavia keskusteluita. Tämän perusteella olen entistäkin varmempi siitä, että tarvitsemme puolueessa kehittämistyötä siinä, miten kaikki kokoomuslaiset pääsisivät vaikuttamiseen mukaan myös silloin, kun olemme pääministeripuolue. Samaan aikaan meidän täytyy rakentaa seuraavia poliittisia tavoitteita, olla kirkas ja vastuullinen visio siitä, millaista Suomea haluamme seuraavalla vuosikymmenellä rakentaa.

Karoliina Partanen

Syntynyt: 1983

Kotikunta: Kuopio

Koulutus: oikeustieteiden maisteri, varatuomari

Kansanedustajana vuodesta 2023 (Savo-Karjalan vaalipiiri)

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja.

Kuopion kaupunginvaltuutettu, Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutettu, Pohjois-Savon maakunnan maakuntavaltuutettu. Lisäksi muita luottamustoimia.

Työskennellyt lakimiehenä ja asianajajana vuosina 2007-23

Miksi haet kokoomuksen varapuheenjohtajaksi, Karoliina Partanen?

– Olen ehdolla kokoomuksen varapuheenjohtajaksi, koska mielestäni puoluejohdossa tulee olla edustettuina laajasti eri taustoista ja alueilta olevia ihmisiä. Kokoomus on sitä vahvempi, mitä moninaisempi joukkueemme on. Puoluejohdon on tärkeää olla vahvasti yhdistystemme tukena osallistamalla, keskustelemalla ja tapaamalla kokoomuslaisia. Lupaan olla aina koko puolueen käytettävissä. Haluan olla yhdistystemme tukena rakentamassa vahvaa kokoomuslaista ehdokasjoukkuetta ja vaaliohjelmaa ensi kevään kunta- ja aluevaaleissa.

Puoluevaltuuston johtoon kaksi ehdokasta

Puoluevaltuuston puheenjohtajan paikkaa tavoittelevat nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto sekä espoolainen kokoomusaktiivi ja diplomi-insinööri Jussi Koskinen.

Seuraavassa ehdokkaiden kokoomuksen Instagram-tilillä antamat vastaukset.

Miksi haet kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi, Heikki Autto?

– Olen saanut puoluevaltuutetuilta vahvaa kannustusta hakea jatkokautta puoluevaltuuston puheenjohtajana. Olen ottanut sen merkkinä siitä, että puoluevaltuustotyön uudistaminen on koettu onnistuneeksi. Ja onhan hyviä tuloksia puolueen johtamisessa saatu aikaan ihan objektiivisestikin arvioiden, kun olemme nykyisellä puoluejohdon joukkueella onnistuneet tukemaan koko puoluetta voittamaan kaikki viime vuosina käydyt vaalit. Tätä menestyksekästä työtä toivoisin voivani päästä jatkamaan osana myös Tampereella valittavaa puoluejohdon joukkuetta. Ei siksi, että vaalien voittaminen olisi itseisarvoisesti tärkeää, vaan siksi että pääsemme tekemään hyviä asioita isänmaan kannalta.

Miksi haet kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi, Jussi Koskinen?

– Minulla on kaksi tavoitetta:

Puoluevaltuusto puudelista vaikuttajaksi

1. Puoluevaltuuston jäsenet ja piirit muokkaavat ja äänestävät merkittäviä linjauksia.

2. Neuvottelu puoluehallituksen kanssa linjausten viemisestä toteutukseen.

3. Valmistelupaperit avataan ja jäsenten asiantuntemus siirretään ohjelmien tavoitteisiin ja keinoihin.

Talouskasvu

Ansiotulovero, yhteisövero ja yrityksen omistajan pääomatulovero vaikuttavat suoraan yritteliäisyyteen, työn määrään ja yritysriskin ottamiseen. Suomalaisten ansaitsemisen verojen on oltava verrokkimaiden tasolla.

Minulla on näyttöjä toiminnasta markkinataloudessa ja kasvun luomisesta teollisuudessa. Kasvu ratkaisee monia yhteiskunnan ongelmia.