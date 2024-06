”Mitä seuraavaksi?” – huippuasiantuntija kommentoi ilmatilaloukkauksia

Arvostettu ranskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija François Heisbourg on kiinnittänyt huomiota Venäjän viimeaikaisiin ilmatilaloukkauksiin Itämerellä. Neljän venäläiskoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Loviisan edustalla maanantaina, ja lauantaina Ruotsi kertoi venäläiskoneen loukanneen ilmatilaansa Gotlannin itäpuolella perjantaina.

Ruotsin ulkoministeriö kertoi lauantaina kutsuvansa tapauksen johdosta Venäjän suurlähettilään puhutteluun.

Professori Heisbourg toimii tällä hetkellä International Institute for Strategic Studies-tutkimuslaitoksen vanhempana neuvonantajana. Suomessa hänet muistetaan etenkin takavuosien Nato-jäsenyyden vaikutuksia arvioineen asiantuntijaryhmän jäsenenä.

Heisbourg kommentoi tietoa Ruotsin ilmatilaa loukanneesta venäläiskoneesta viestipalvelu X:ssä. Hän pitää toistuvia ilmatilaloukkaksia esimerkkinä Venäjän kiusanteosta ja ”harmaalla vyöhykkeellä” suorittamista operaatioista. Tällaisia toimia on Venäjän puolelta nähty aikaisemminkin, Heisbourgin viitatessa Suomessakin lentoliikenteeseen vaikuttaneen GPS-häirintään sekä rajapuomujen poistamiseen Narvajoella Virossa.

– Ja venäläinen Tu-95 loukkasi Suomen ilmatilaa. Joten, mitä seuraavaksi? Nato on tehnyt virheen kun se ei ole reagoinut voimakkaammin aiempiin harmaan alueen operaatioihin Itämeren alueella (AIS-järjestelmät, GPS-järjestelmät, rajamerkit jne.).

– Toistan: mitä seuraavaksi? Ja mitä me teemme seuraavaksi, Heisbourg kysyy X:ssä.

