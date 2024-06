Petteri Orpo: Komissaaripäätös syntyi aivan kokouksen alla

Päätös nimittää europarlamentaarikko Henna Virkkunen Suomen komissaariehdokkaaksi syntyi kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan lopullisesti vasta aivan puoluekokouksen alla.

– Asetin lähtökohdan, että tulevan komissaariehdokkaan pitäisi olla vaaleissa ehdolla. Meillähän on nyt neljä erittäin vahvaa meppiä. Mitä tulee Hennaan, niin hänellä on ollut useita ministeriposteja, hän on ollut kaksi kautta europarlamentissa ja monissa tehtävissä mukana. Valmiudet saada vahva komissaarinsalkku ja onnistua tehtävässä ovat sekä Suomen että Euroopan näkökulmasta mielestäni erinomaiset. Siksi valinta päätyi Hennaan, Orpo perusteli ehdokasvalintaansa tiedotustilaisuudessa Tampereen puoluekokouksessa.

Orpo halusi kertoa komissaariehdokkaan nimen linjapuheensa yhteydessä.

– Hetken vielä mietin tätä aikataulua, mutta koska tästä kuitenkin käydään niin paljon keskustelua niin avoimuuden hengessä oli parempi julkaista tämä nyt heti, Orpo sanoi.

Orpo ei poissulje jakokautta

Orpo itse valittiin lauantaina viidennelle puheenjohtajakaudelleen ilman haastajia. Hän uskoo, että puolueen linjaan ollaan oltu tyytyväisiä, kun haastajia ei ilmennyt.

– Olemme yhdessä tehty hyvää työtä joukkueena, saatu hallitusvastuu ja nyt toimeenpannaan hallitusohjelmaa. Olemme aika hyvällä polulla, eikä siksi ollut tarvetta kenelläkään haastaa eikä lähteä hakemaan linjan muutosta, Orpo pohti.

Hän näkee, että edessä on kaksi työntäyteistä ja vaikeaa vuotta. Orpon mukaan reformit pitää viedä maaliin, jotta Suomeen saadaan parempi investointiympäristö.

– Valitettavasti on pidettävä kiinni myös julkisen talouden kulukurista. Kolmas haaste tulee olemaan sosiaali- ja terveyspalvelut. Se on äärettömän vaikea tehtävä, kun on pula sekä henkilöstöstä että rahasta, Orpo sanoi.

Kysyttäessä siitä, onko Orpolla kuudes kausi jo tähtäimessä, puheenjohtaja ei tyrmännyt ajatusta. hän muistutti, että Suomen asioiden kuntoon laittaminen vaatii kaksi kautta.

– Olen erittäin sitoutunut sekä puoluejohtajan että pääministerin tehtävään ja ne liittyvät oleellisesti toisiinsa. Seuraavat kaksi vuotta tulevat olemaan erittäin haastavia sekä suomalaisten asioiden hoitamisessa että varmasti myös puolueen johtamisessa. Pitää katsoa missä asennossa maailma parin vuoden päästä on, mutta en minä sitä poissuljekaan. Katsotaan sitä sitten, mikä on Suomelle ja puolueelle parasta, Orpo sanoi.