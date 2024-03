Suomeen suurinvestointeja suunnitteleva vety-yhtiö teki miljarditappion

Suomeen miljardiluokan vihreän vedyn investointeja suunnitteleva yhdysvaltalainen Plug Power teki viime vuonna jättitappiot, selviää yhtiön maaliskuussa julkaistusta vuosikertomuksesta.

Yhtiö kertoi viime vuoden toukokuussa, että se aikoo rakentaa kolme suurta vetylaitosta Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen. Investointien kokonaisarvo olisi yhtiön mukaan noin 4,2-7,8 miljardia dollaria.

Plug Powerin viime vuoden liikevaihto oli noin 891 miljoonaa dollaria. Yhtiön liikevaihto nousi 27 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Yhtiön raskas kulurakenne kuitenkin painoi nettotuloksen noin 1,4 miljardia dollaria tappiolliseksi viime vuonna.

Vuonna 2022 yhtiön nettotappio oli noin 720 miljoonaa dollaria, joten tappio lähes kaksinkertaistui vuoden aikana.

Yhtiön tulosluvut jäivät markkinoiden ja analyytikoiden ennusteista.

Plug Power on vakuuttanut, että sillä on riittävästi käteistä ja käytettävissä olevaa likviditeettiä rahoittaakseen meneillään olevan toiminnan lähitulevaisuudessa.

Yhtiön osakekohtainen tulos oli viime vuonna tappiolla 2,30 dollaria, kun se edellisenä vuonna oli 1,25 dollaria tappiollinen.

Plug Powerin mukaan lisätappiot johtuivat ennen kaikkea vuoden aikana lisääntyneistä investoinneista kasvuun ja laajentumiseen. Yhtiö on tehnyt lukuisia vetyinvestointeja Yhdysvalloissa

– Kulunut tilikausi on ollut keskeinen jakso matkallamme kohti kasvua ja kestävyyttä vetytaloudessa. Olemme sitoutuneet vahvistamaan taloudellista profiiliamme vuonna 2024. Sitoutumisemme vetytalouden edistämiseen on edelleen horjumatonta. Olemassa olevien investointien ja järkevän kassanhallinnan ansiosta meillä on hyvät mahdollisuudet kestävään kasvuun ja jatkuvaan innovointiin uusiutuvan energian alalla, Plug Powerin toimitusjohtaja Andy Marsh kommentoi yhtiön vuosiraportista kertoneessa lehdistötiedotteessa.

Yhtiö ilmoittaa vuosikertomuksessa tavoitteenaan olevan rakentaa vihreän vedyn tuotantolaitosten verkoston kaikkialle Yhdysvaltoihin. Lisäksi Plug Power suunnittelee vihreän vetyverkoston rakentamista Eurooppaan. Suomen kolmen tuotantolaitoksen lisäksi suunnitelmissa on rakentaa tuotantolaitos Belgiaan Antwerpen-Bruggen satamaan.

Plug Power mainitsi viime vuoden kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa, että Suomen investointien esiselvitysvaihe on tehty ja suunnittelun seuraava vaihe käynnistyy vuoden 2024 alussa. Yhtiö arvioi tekevänsä lopullisen investointipäätöksen vuoden 2026 aikana.

Plug Power on teknologiapörssi Nasdaqiin listattu pörssiyhtiö. Osakkeen hinta on viime päivinä ollut noin 3,2,-3,3 dollarin paikkeilla. Vuosi sitten osakkeen hinta oli vielä yli kymmenessä dollarissa.