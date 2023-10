Sotilastiedustelu: Venäjä antaa Hamasille Ukrainassa saatuja sotasaalisaseita

Ukrainan sotilastiedustelun (GUR) mukaan Venäjä on antanut Ukrainassa länsimaissa valmistettuja Ukrainassa sotasaaliiksi saamiaan aseita Israelia vastaan taisteleville Hamas-terroristeille, kirjoittaa The Kyiv Independent.

Sotilastiedustelun mukaan Moskova aikoo syyttää perusteettomasti Ukrainan armeijaa Yhdysvaltojen ja EU:n toimittamien aseiden myymisestä Hamasille.

– Kremlin disinformaatiokampanjan osana näiden väärennösten pitäisi muodostaa perusta useille ”paljastaville artikkeleille” ja ”tutkimuksille” länsimaisessa mediassa”, sotilastiedustelu toteaa.

Tiedustelupalvelun mukaan Venäjän tiedustelupalvelut aikovat käyttää tämän kampanjan ”lähteenä” maanpetokseksi syyllistynyttä ja Moskovaan paennutta Ukrainan rajavartiolaitoksen yliluutnantti Ruslan Syrovyita.

GUR:n mukaan Venäjä pyrkii horjuttamaan Ukrainan asevoimia ja saada länsimaiset kumppanit lopettamaan sotilaallisen avun Ukrainalle.

Amerikkalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Kreml pyrkii hyödyntämään Hamasin hyökkäystä Israelia vastaan kääntääkseen lännen tuen ja huomion pois Ukrainasta.