Sotilas kertoo taisteluista: 50 venäläistä rynnäköi, viisi selviää

Ukrainalaissotilas kertoo RFE-RL:lle, millä tavalla venäläiset hyökkäävät ukrainalaisten puolustusasemiin Bahmutissa.

– Ennen hyökkäystä he keräävät suuren joukon miehiä asemiemme eteen, ehkä 30-50 miestä. Tämä 30-50 miehen joukko hyökkää asemiamme kohden huutaen. Meitä on asemissamme viisi tai kuusi. Tällä taktiikalla heistä ehkä viisi saavuttaa asemamme. kertoo ukrainalaissotilas Roman.

Ukrainan armeijan sotilaslääkärin Andrin mukaan ampumahaavojen määrä on lisääntynyt, mutta edelleen suurin vammauttaja on tykistötuli sirpalevammoineen. Paljon on myös aivotärähdyksiä.

Ukrainalaisen lennokkitiedusteluyksikön (aerorozvidka) sotilas Serhi kertoo, että he ovat havainneet venäläisten keskittäneen runsaasti kolonnia ja tykistöä Bahmutin ympäristöön.

– Meidän tehtävämme on löytää nämä keskitykset ja välittää niistä tieto tykistöyksiköillemme, joka sitten tekee iskut.