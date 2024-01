Sotilaiden vaimot vaativat: Päästäkää sodasta edes kolmen lapsen isät

Venäjällä miehensä kotiin Vladimir Putinin sotatoimista haluavat sotilaiden vaimot ovat perustaneet kansalaisaloitteen. Aloitteessa esitellään erilaisia ratkaisuja yhteiskunnan ja pitkillä rotaatioajoilla rintamalla olevien sotilaiden tilanteen helpottamiseksi.

Tie kotiin -liike (Put Domoi) perustettiin loppusyksystä 2023, kun Venäjän osittaisesta liikekannallepanosta oli kulunut yli vuosi. Sotilaiden vaimot ja muut naispuoliset läheiset ovat pettyneitä siihen, etteivät monet mobilisoidut sotilaat ole vieläkään päässeet palaamaan takaisin perheidensä luo. Alun perin liike ei varsinaisesti vastustanut hyökkäystä Ukrainaan, mutta vaikeuksia kohdattuaan äänenpainot ovat muuttuneet enemmän sodan ja presidentti Putinin vastaisiksi.

Put Domoi listaa kansalaisaloitteessa mahdollisia ratkaisuja. Ensimmäisenä on tietysti ”sotilaallisen erikoisoperaation” eli hyökkäyksen lopettaminen. Seuraavina vaihtoehtoina on palveluksesta vapauttaminen sellaisille miehille, joilla on vähintään kolme lasta tai vammainen lapsi. Yhtenä mahdollisuutena esitetään, että liikekannallepanosta voisi vapauttaa tiettyjen ammattialojen edustajat – esimerkiksi opettajat ja lääkärit.

Mikään jättimenestys kansalaisaloite ei ole ollut. Tiistaina iltapäivästä sen oli allekirjoittanut alle 1300 ihmistä. Lainvalmistelun harkitsemiseksi aloitteella tulee olla vähintään 100 000 allekirjoittajaa.

Allekirjoittaminen tapahtuu sähköisellä tunnistautumisella, kuten Suomessakin. Toisin kuin meillä, aloitetta voi myös vastustaa. Put Domoin aloitetta on vastustanut 166 allekirjoittanutta.

Allekirjoittaminen voi olla Venäjällä riski. Sotilaiden läheisten rauhanomaisia mielenosoituksia on kielletty ja ainakin yksi mielenosoittaja otettiin tammikuun puolivälissä kiinni Moskovassa.

Rauhanomaisia kokoontumisia on käytännössä joka viikonloppu ainakin muutamassa suuressa venäläiskaupungissa. Moskovassa Put Domoi -liikkeen edustajat ovat jo useana viikonloppuna käyneet mieltään ilmaistakseen laskemassa kukkia Moskovan ikuisen tulen patsaalle lähelle Kremlin muuria.

Venäjä on kuitenkin ollut haluton kierrättämään joukkoja pois sodasta. Kreml ei myöskään toistaiseksi ole uskaltanut julistaa uutta virallista liikekannallepanon aaltoa. Asiantuntijat ovat arvioineet, että Putin haluaa välttää tätä ainakin maaliskuun presidentinvaaliin asti.

Tympääntyneet sotilaiden omaiset kuitenkin on huomattu, ja he häiritsevät Putinia. Put Domoin aktivistit pitivät huolen siitä, että tulivat huomatuksi lähettämällä joulukuussa presidentin jokavuotiseen, televisioituun haastattelumaratoniin useita kysymyksiä. Yksikään kysymyksistä ei tullut noteeratuksi.

