Tätä Vladimir Putin pelkää – Raivostuneet sotilaiden vaimot uhkailevat Moskovaa

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on ryhtynyt toimiin venäläissotilaiden läheisten protestiliikkeen vaientamiseksi.

Venäläislähteiden mukaan FSB on iskenyt mielenilmauksia järjestävien vaimojen sijasta itse sotilaiden kimppuun rintamalla. Meduzan mukaan Put Domoi (suom. tie kotiin) -protestiliikkeeseen kuuluvien naisten rintamalla olevia miehiä on kutsuttu sodan keskellä kuulusteluihin.

Liikkeen aktiivit kertovat FSB:n muun muassa takavarikoineen sotilaiden puhelimia ja käskeneen heitä esiintymään videoilla, joilla kaiken väitetään olevan hyvin. Vastaan hangoittelevia on puolestaan uhattu ”lähettää hyökkäyksiin ilman paluulippua”. Turvallisuuspalvelun agenttien kerrotaan myös vaatineen miehiä käskemään vaimojaan ”panemaan turpansa kiinni”.

Liikkeen jäsenet ovat uhanneet viedä asian vielä nykyistä laajemmin julkisuuteen, jos heidän miehilleen tapahtuu jotakin. Aktivistit ovat jopa uhkailleet suoraan diktaattori Vladimir Putinia.

– Kaikki tulevat tietämään, kuka tästä on vastuussa. Järjestämme julmuuksillenne kansainvälistä huomiota. Sitten koko mätä totuus paljastuu ja tulee julki. Teidän vakauden illuusionne sortuu hetkessä. Mihin tarvitsemme presidenttiä, joka esittää, että emme ole olemassa? Kuka elää vain televisiossa, joka on täysin hänen hallinnassaan?, liikkeen Telegram-kanavalla ryöpytetään.

Liikkeen kymmeniätuhansia jäseniä kerännyt Telegram-kanava näkyi torstaina suljettuna ”käyttäjävalitusten” perusteella.

Venäjän asevoimiin erikoistunut asiantuntija Dara Massicot avaa X-palvelussa Moskovan seuraavia askeleita. Hän pohtii, onko mahdollista, että Kreml kokoaa seuraavaksi valikoidun joukon liikkeen jäsenten puolisoita ja poikia ”kaikkein tuhoon tuomituimpiin” Storm Z -rynnäköihin. Tällä tarkoitetaan suoriin massahyökkäyksiin käytettyjä itsemurhajoukkoja.

– Tehdäkseen kantansa selväksi, pelotellakseen toiset hiljaisiksi, yrittääkseen rikkoa naisten löyhän organisaation aikaisessa vaiheessa? Kyllä, hän kirjoittaa.

Carnegie-ajatushautomon vanhempana tutkijana työskentelevä Massicot myöntää, että liike voi myös vahvistua, jos tyytymättömistä vaimoista tulee raivostuneita leskiä.

– Tätä he [Kreml] pelkäävät, hän sanoo.

Verkkouutiset on kertonut protestiliikkeestä muun muassa tässä jutussa.

Naiset julkaisivat marraskuun lopussa manifestin ja vetoomuksen ”päättymätöntä mobilisaatiota” vastaan. Aktivistit eivät sinänsä vastusta sotaa. He vaativat kuitenkin liikekannallepanossa rintamalle määrätyille miehilleen ja pojilleen parempia oloja, rotaatioita kotiin ja näkymää siitä, milloin sotakomennukset voisivat loppua. Valtavia tappioita viime kuukausina kärsinyt Venäjä on kuitenkin ollut haluton kierrättämään joukkoja pois sodasta. Kreml ei myöskään toistaiseksi ole uskaltanut julistaa uutta virallista liikekannallepanon aaltoa. Asiantuntijat ovat arvioineet, että tätä halutaan välttää ainakin Venäjän ensi vuoden maaliskuun presidentinvaaliin asti.

Vaikka liike ei vielä ole kovinkaan suuri, otetaan se selvästi varsin vakavasti Kremlissä.

Arvostettu Venäjä-asiantuntija Tatjana Stanovaja uskoo protestiliikkeen vaikuttaneen Vladimir Putinin vaalisuunnitelmien ilmeiseen muutokseen.

Useat venäläislähteet kertoivat vielä syksyllä, että sodasta puhutaan Putinin ”kampanjassa” niin vähän kuin suinkin mahdollista. Kaikki muuttui kuitenkin joulukuun alussa.

Vladimir Putin ilmoitti ehdokkuudestaan jaettuaan kunniamitaleja Kremlin Pyhän Yrjön salissa. Yleisöksi oli valittu tarkoin ”sotasankareita”, jotka tulivat näkyvästi vaatimaan Putinia jälleen ehdolle sodan voiton varmistamiseksi.

Tilaisuudessa yritettiin Tatjana Stanovajan mukaan selvästikin vastata naisten protestiin. Vladimir Putinin luo kameroiden eteen tuotiin sotilaiden lisäksi esimerkiksi poikansa rintamalla viime vuonna menettänyt nainen, joka kehotti painokkaasti Putinia jatkamaan presidenttinä, ja rinnasti puheenvuorossaan tehtävän asepalveluksen kaltaiseen velvollisuuteen.

– Kreml pyrkii tuomaan esiin kaksi vastakkaista yhteiskunnallista ryhmää: heidät, jotka ovat ”todellisia patriootteja” ja valmiita uhraamaan rakkaansa maalleen sekä heidät, jotka kyseenalaistavat maansa toimia ja yhtenäisyyden tärkeyttä. Tämä erotus on tärkeä sen ymmärtämiseksi, miten viranomaiset tulevat reagoimaan sotilaiden sukulaisten protesteihin. Armoa ei anneta, Stanovaja arvioi.

Is it possible that a specific set of husbands/sons will be rounded up to be put on the most doomed storm z assault missions? To make a point, to intimidate the others into silence, to try to break the women forming loose organizations early? Yes.

— Dara Massicot (@MassDara) December 21, 2023