Sotavankeudesta vapautuneet venäläiset lähetettiin heti lihahyökkäykseen

Joukko vankienvaihdossa vapautuneita venäläissotilaita lähetettiin ”itsemurhahyökkäykseen” Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin suunnalla kohtalokkain seurauksin.

Asiasta kertoo uutissivusto New Voice of Ukraine viitaten ukrainalaisen sotakirjeenvaihtaja Juri Butusovin raportointiin Telegramissa.

Butusovin mukaan vankienvaihdon jälkeen venäläissotilaat viettivät useita kuukausia erityisellä suodatusleirillä. Rangaistukseksi antautumisesta heidät lähetettiin takaisin rintamalle ja komennettiin itsemurhahyökkäykseen (jalkaväen suojaamaton rynnäkkö), jossa heidät tuhottiin.

Vastassa oli Ukrainan 110. mekanisoidun prikaatin sotilaat, joiden vankeina kyseiset venäläissotilaat olivat aikaisemmin olleet.

– Venäläisten rynnäkköjoukkojen ryhmä hyökkäsi avoimella alueella ilman suojaa edeten kohti ukrainalaisten asemia. (Ukrainan) 110. prikaatin sotilaat tuhosivat kaikki hyökkääjät kuin ampumaradalla, Butusov kertoo.

Ukrainan tiedustelu-upseerit yllättyivät kerätessään kuolleiden asiakirjoja.

– Venäläissotilaat olivat aikaisemmin olleet ukrainalaisten vankeina, ja heidät oli lähetetty takaisin Venäjälle vankienvaihdossa.

– On selvää, että Venäjän sodanjohto ei luota antautuneisiin sotilaisiin, ja he lähettävät heidät hyökkäyksiin varmistaakseen, etteivät he palaa. Kukaan Venäjällä ei puolusta heitä. (Venäjän presidentti Vladimir) Putin käy sotaa viimeiseen venäläiseen asti, Butusov sanoo.