Sotatieteiden tohtori: Asepäätös muuttaa sodan suunnan

Kokoomuksen kansanedustajan, sotatieteiden tohtorin Jarno Limnéllin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja puolustusliitto Naton pääsihteerin Mark Rutten tapaaminen Valkoisessa talossa ei ollut vain diplomaattinen ele, vaan kyseessä oli suunnanmuutos.

– Ukraina saa aseita, Venäjälle luvassa rajuja talouspakotteita. Samalla Nato näytti olevansa yhtenäinen ja toimintakykyinen, Jarno Limnéll kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Trump kertoi maanantaina, että Yhdysvallat valmistaa Ukrainalle aseita miljardien dollarien edestä. Aseet toimitetaan Ukrainalle puolustusliitto Naton välityksellä. Asetoimitusten kustannukset jaetaan Naton jäsenmaiden kesken.

Trumpin mukaan Patriot-järjestelmät ja pitkän kantaman aseet toimitetaan Ukrainalle nopeasti, tulevien päivien aikana. Venäjälle asetetaan myös sadan prosentin tullit, elleivät rauhanneuvottelut etene seuraavan 50 päivän aikana.

– Tämä on kovin talousuhkaus, jonka Trump on antanut Moskovalle. Suora pettymys [Vladimir] Putiniin on muutos retoriikassa, Limnéll painottaa.

Hänen mukaansa Ukrainalle kyse voi olla sodan kannalta ratkaisevasta käännekohdasta.

– Uudet aseet vahvistavat ilmapuolustusta, pelastavat henkiä ja parantavat neuvotteluasemaa. Mutta ne voivat myös kiristää Venäjän vastausta. Tämä on voimapolitiikkaa – Trumpin sanoin: “rauha syntyy vahvuudesta.”

Limnéllin mukaan Trumpin ja Rutten neuvottelu oli merkki siitä, että länsi siirtyy sanoista järjestelmälliseen toimintaan.

– Venäjälle viesti on selvä: mitä kauemmin sota jatkuu, sitä voimakkaammin vastarintarengas kiristyy sen ympärillä – sotilaallisesti, taloudellisesti ja poliittisesti.