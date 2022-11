Sotamenestyksen arviointi on pian laitonta Venäjällä

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on hyväksynyt listan, jonka mukaan tiettyjen sotilaallisten ja sotilaallis-teknisten aiheiden käsitteleminen on kiellettyä, koska ne saattavat vahingoittaa Venäjän turvallisuutta joutuessaan ulkomaalaisten käsiin, kertoo Moskovkij Komsomolets.

Lista koostaa 60 nimikkeestä, joiden joukossa kielletään ”sotilaallis-poliittisten, strategisten ja operatiivisten ennusteiden ja tilannearvioiden laatiminen”. Laki tulee voimaan 1. joulukuuta, josta lähtien Venäjän sotamenestyksen arviointi on käytännössä laitonta.

Samoin laitonta tuoda julki Venäjän asevoimien, kansalliskaartin, hätätilaministeriöiden, ulkomaantiedustelun, FSB:n, tutkintaviraston, syyttäjänviraston ja muiden elinten yksiköiden nimiä, rakenteita ja aseistusta. Samoin sotilashenkilöstön tiedot, joukkojen koostumus ja kehitys ynnä muut vastaavat aiheet ovat kiellettyjä.

Venäläiset sotabloggaajat ovat arvostelleet tiukastikin Venäjän sodanjohtoa ja sotamenestystä. He ovat julkaisseet tilannekarttoja ja tietoja eri joukkoyksiköiden sijoittumisesta sekä tilasta. Marraskuun aikana he ovat muun muassa kritisoineet Venäjän armeijaa ”lepsuilusta” ja kohtuuttomista tappioista, mistä Verkkouutiset on kertonut tässä ja tässä.