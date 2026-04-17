Tutkijoiden skenaariossa Liettua antautuisi Venäjälle 90 päivässä

Vilnalainen Baltic Defense Initiative -ajatushautomo on julkaissut oman mallinnuksensa siitä, mitä tapahtuisi, jos Venäjä hyökkäisi Liettuaan.

Skenaariossa Venäjä voisi pakottaa Liettuan antautumaan 90 päivässä vuonna 2027 jopa ilman maaoperaatiota. Ennusteen peruselementtinä on laskelma, jossa venäläiset laukaisisivat Liettuaan 60 päivän aikana yhteensä yli 170000 Shahed-droonia. Tämä määrä riittäisi tuhoamaan kokonaan 580000 asukkaan pääkaupunki Vilnan ja maan kriittisen infrastruktuurin.

Skenaariossa kuvattu ”Operaatio Talvimyrsky” olettaa, että Yhdysvallat jatkaa sotaansa Irania vastaan, mikä lopulta johtaa Valkoisen talon menettämään lopullisesti kiinnostuksensa Euroopan asioihin.

Lisäksi skenaariossa 90. päivän kohdalla Liettuan antautumisen jälkeen Kreml esittäisi kaikille Baltian maille uhkavaatimuksen, jossa se vaatisi niitä suostumaan vapaaehtoisesti miehitysjoukkojen saapumiseen tai droonihyökkäys jatkuisi samanlaisena Viroa ja Latviaa vastaan.

Skenaarion tavoitteena on herättää Liettuan päättäjät paljastamalla maan puolustuksen erityiset haavoittuvuudet.

Samaan aikaan skenaarion julkistuksen kanssa Baltic Defense Initiativen johtaja Thibaut Devergrann on esittänyt, että Liettuan täytyy käsitellä ”perustuslaillinen kuilu”, koska maan laeissa ei ole vastausta kysymykselle, kuka toimii puolustusvoimien ylipäällikkönä siinä tapauksessa, jos Venäjä onnistuu eliminoimaan sekä presidentin että parlamentin puhemiehen.

Viranhaltijoiden ja analyytikkojen mielipiteet Venäjän hyökkäyshalusta Baltiaa vastaan vaihtelevat suuresti. Siitä huolimatta kaikki Itä-Euroopan maat ovat kasvattaneet reippaasti sotilasmenojaan viime vuosina.

Aiemmin kuluvana vuonna Viron ulkomaantiedustelu julkaisi arvion, jonka mukaan Venäjän ei odoteta hyökkäävän mihinkään Nato-maahan seuraavan kahden vuoden aikana. Baltic Defense Initiative on puolestaan kehittänyt yli 200 puolustukseen liittyvää aloitetta Liettualle perustuen Ranskan toisen maailmansodan jälkeiseen malliin suvereenisuudesta voiman kautta.