Raivo repesi Venäjällä: 300 sotilaan väitetään kaatuneen päättömässä hyökkäyksessä

Rankat väitteet Venäjän Tyynenmeren laivaston 155. merijalkaväkiprikaatin tappioista nostattavat raivoa Venäjällä. Tapauksen vaiheita kerrataan ISW-ajatushautomon Ukrainan tilanneraportissa.

Venäläiset sotilasbloggaajat ja propagandistit ovat kierrättäneet sosiaalisessa mediassa kirjettä, jossa sotilaat vetosivat Primorskin alueen kuvernööriin marraskuun alussa käydyissä taisteluissa koettujen tappioiden takia. Kirjeen mukaan sotilaat oli komennettu täysin päättömään hyökkäykseen Donetskin alueen Pavlivkassa. Yli 300 miehen kerrottiin kaatunen, haavoittuneen tai kadonneen. Joukkojen sanottiin menettäneen lisäksi puolet kalustostaan. Tiedot ovat johtaneet Venäjän sodanjohdon ankaraan arvosteluun sosiaalisessa mediassa.

Verkkouutiset kertoi kirjeestä tässä jutussa.

ISW huomauttaa Venäjän puolustusministeriön antaneen maanantaina harvinaislaatuisen vastauksen sotilaiden väitettyyn vetoomukseen. Ministeriön mukaan prikaatin sotilaista vain prosentti on menehtynyt ja seitsemän prosenttia haavoittunut viimeisen kymmenen päivän aikana. Ukrainalaisten sitä vastoin väitettiin kärsineen kovia menetyksiä.

Primorskin kuvernööri Oleg Kozhemjako taas pyrki tyynnyttelemään tilannetta kertomalla, että prikaatin tappioita liioitellaan ja väitti ilman todisteita, että kirje on Ukrainan tiedustelun laatima.

ISW:n mukaan Moskovan lausunto osoittaa, että joillain venäläisillä sotabloggaajilla on huomattavaa vaikutusvaltaa puolustusministeriön viestintään. Reaktion arvioidaan viittaavan myös siihen, että Pavlikan tilanne on todella niin paha, että kirjeen katsottiin vaativan vastausta.

Venäjän sodanjohdon virheiden ankara arvostelu ja kehnon sotamenestyksen arvostelu on noussut sotabloggaajien parista yhä laajemmin yleiseen tietoisuuteen. Itsenäinen venäläismedia on raportoinut viime aikoina useista tapauksista, joissa liikekannallepanossa rintamalle määrättyjen puolisot ovat tehneet virallisia valituksia miestensä kovista kohtaloista. Myös ISW kertoo useista tapauksista, joissa sotilaiden äidit ja vaimot ovat vedonneet paikallisiin viranomaisiin ja sotabloggaajiin liikekannallepanon jälkeen.

– Venäjän puolustusministeriön kyvyttömyys puuttua näihin systeemisiin ongelmiin ja niiden juurisyihin tulee todennäköisesti pahentamaan yhteiskunnallisia jännitteitä sodan edetessä, ISW:n arviossa sanotaan.

Russian telegram author who previously spoke about losses at Pavlivka, put another update saying he believes the losses are far higher than reported by MoD, mentioning large tank losses.

He expects public outcry when the battle is over and surviving mobiks return. pic.twitter.com/K1kSftthDE

— Dmitri (@wartranslated) November 7, 2022