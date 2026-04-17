Iranin sodan karu seuraus: Venäjän ballistisia ohjuksia iskeytyy Ukrainaan

Venäjän ballististen ohjusten iskujen lisääntyminen Ukrainan kaupunkeihin oli yksi ennakoitavista ja pelätyistä Iranin sodan seurauksista, toteaa CNS-ajatushautomon Euraasia-ohjelman johtaja Hanna Notte.
– Venäjä hyödyntää kasvavaa torjuntaohjusten pulaa, joka todennäköisesti vain pahenee ajan myötä, hän sanoo X-palvelussa.
Notte kommentoi tilillään Financial Timesin uutista, jonka mukaan Venäjän joukot lisäävät ballististen ohjusten iskuja Ukrainan kaupunkeihin.
Ukrainan sotilastiedustelun apulaispäällikkö Vadim Skibitskyin mukaan Moskova tuottaa noin 60 Iskander-ohjusta kuukaudessa ja on laajentanut laukaisualustakapasiteettiaan, kun taas Ukrainalla ei ole riittävästi edistyneitä ilmapuolustusjärjestelmiä, kuten Yhdysvalloissa valmistettua Patriot-järjestelmää.
Hän varoittaa Ukrainan kriittisen infrastruktuurin olevan erittäin haavoittuva Venäjän talvella tekemien ilmaiskujen seurauksena.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan ilmapuolustusjärjestelmien ja torjuntaohjusten hankkiminen kumppaneilta on Ukrainan ykkösprioriteetti.
Venäjä valmistelee Skibitskyin mukaan uutta maahyökkäystä Kaakkois-Ukrainassa ja hyödyntää strategista reserviään lisätäkseen 20 000 uutta sotilasta Ukrainassa oleviin joukkoihinsa.
Ukrainan sotilastiedustelun arvion mukaan hyökkääjällä on noin 680 000 sotilasta Ukrainan rintamalla. Venäjä pyrkii valtaamaan koko Donbasin alueen syyskuuhun mennessä.