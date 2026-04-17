Harvinainen näky Moskovassa: Professori vaati Venäjän johtoon muutosta

Moskovan talousfoorumissa koettiin nyky-Venäjällä varsin harvinainen hetki, kun arvostettu venäläistieteilijä, fyysikko ja Moskovan yliopiston ja Skolkovon tiede- ja teknologiainstituutin professori Robert Nigmatulin ampui täyslaidallisen Venäjän taloudesta ja antoi ymmärtää, että tilanne on diktaattori Vladimir Putinin syytä. Tällainen Putinin julkinen arvostelu on ollut viime vuodet enemmän tai vähemmän tabu etenkin yhteiskunnan huipulla.

Toisella sosiaalisessa mediassa sittemmin kiertämään lähteneellä haastatteluvideolla Nigmatulin lataa vielä, että Venäjän johdossa tarvittaisiin vaihdos, jotta asiat voisivat muuttua.

Nigmatulin ryöpytti Kremlin talouspolitiikkaa ja Venäjän yhteiskunnan yleistä tilaa Moskovan talousfoorumissa.

– Millaisia ongelmia meillä on? Millaisiako ongelmia? Tässä yksi indikaattori, [venäläisten] tulot ovat pienimmät Euroopassa. Kauanko tämä voi jatkua? Neuvostoaikaan olimme vielä köyhempiä, mutta ainakin rakensimme tätä maata. Kehitimme avaruustutkimusta ja ydinenergiaa – olimme edelläkävijöitä, ja tietysti myös teimme uhrauksia tämän eteen, Robert Nigmatulin totesi paneelikeskustelussa viraaliksi lähteneellä videolla (alla).

– Entäpä nyt? Olemme menettäneet kaiken ja olemme silti köyhimpiä. Jopa Kiinan köyhimmillä alueilla tulot ovat suuremmat kuin meidän köyhimmillä alueillamme, akateemikko latasi kiihtyneesti.

Nigmatulin jatkoi kysyen, miten kukaan voi suhtautua tällaiseen tilanteeseen enää tyynesti.

– Väestön väheneminen! Olemme tulleet pisteeseen, jossa väestö tulee vähenemään 0,6 miljoonalla ihmisellä vuodessa. BKT:n kasvu vuodesta 2015 – tämä on yksitoista vuotta – on ollut noin 1,5 prosenttia vuodessa. Tiedättekö, paljonko kuluttajahinnat ovat nousseet? 77 prosenttia, hän jatkoi.

Toisella alta löytyvällä videolla Nigmatulinilta kysytään haastattelussa, kuinka todennäköisenä hän pitää sitä, että Venäjällä tehdään jonkinlaisia rakenteellisia uudistuksia ja kokeillaan toisenlaista lähestymistapaa.

– Meidän järjestelmämme on valitettavasti sellainen, että oikea rakenteellinen uudistaminen alkaa vain romahduksen jälkeen. Ja minä pelkään sellaisia romahduksia, koska koin ne perestroikan aikaan.

– Kaikki romahti. Eli herra varjelkoon meitä sellaiselta taas. Mutta samalla täytyy tulla hetki, jolloin valtion päämies tajuaa, että talous on vakavassa pulassa. Asiat ovat vaikeasti myös koulutuksessa ja tieteessä – tilanne on siellä hyvin vakava. Ja tähän pitää puuttua.

Robert Nigmatulinin mukaan Venäjän poliittinen järjestelmä ei toimi.

– Ei parlamenttia voi valita näin. Systeemi on viallinen. Parlamentissa pitäisi väitellä. Meillä pitäisi olla perustavanlaatuisesti erilaisia puolueita. Meidän maassamme koko oppositio on kääntynyt presidentin tukijoiksi. Tämä ei ole hyvä.

Professorin mukaan Venäjän talouden romahdus on jo alkanut tänä vuonna.

– Jos laskusuhdanne on vakava, sen pitäisi kiinnittää johtajamme huomio. Ja hänen pitäisi vaihtaa johdossa [hallituksessa] olevia ihmisiä.

– Samat ihmiset samoilla lähestymistavoilla eivät voi pysyä [vallassa] 25 vuotta.

Nigmatulinin kommentti on mielenkiintoinen ja heijastelee tapaa, jolla jotkut venäläiset arvostelevat Putinia sanomatta suoraan, että puhuvat juuri presidentistä.

Vladimir Putin on johtanut Venäjää presidenttinä tai pääministerinä 26 vuotta. Venäjän nykyisessä hallinnossa ei ole ulkoministeri Sergei Lavrovin ohella ketään muuta, joka olisi ollut Kremlin avainpaikoilla lähellekään yhtä pitkää aikaa kuin Putin.

– Ihmisten on vaihduttava. Ei siksi, että he olisivat hyviä tai huonoja vaan koska hallitukset vaihtuvat kaikkialla. Ne muuttuvat kaikkialla! Et voi myöskään ympäröidä itseäsi pelkästään heillä, jotka ovat kanssasi aina samaa mieltä, Robert Nigmatulin totesi.

Hänen mukaansa Venäjällä tuntuu ennemmin olevan niin, että jos sanot jotakin ”väärää”, pidetään sinua lähes vihollisena.

Strong (public) words from Russian economist Robert Nigmatulin "Under the Soviet Union, we were poorer, but we were building the country, space exploration, and nuclear energy. We were ahead! And now? We've lost everything, and we're still the poorest." pic.twitter.com/7nf3wNdk1g — Mike Eckel (@Mike_Eckel) April 15, 2026