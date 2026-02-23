Sota raastaa hermoja Venäjällä – ”sireenit soivat lähes joka yö”

Kremlin lyhyeksi kaavailtu “erikoissotilasoperaatio” Ukrainassa on kestänyt jo neljä vuotta, ja Venäjän hyökkäyssota tuntuu yhä selvemmin myös Venäjän rajojen sisällä.

BBC on tehnyt reportaasin Jeletsistä, joka sijaitsee noin 350 kilometrin päässä Moskovasta etelään. Kaupungissa drooni-iskut, kaatuneiden muistoseinät ja talousvaikeudet kertovat siitä, että diktaattori Vladimir Putinin suunnitelma Ukrainan nopeasta valtaamisesta meni pieleen. Sota ei ole enää kaukainen asia tavallisille venäläisille.

Linja-autoasemalla työskentelevä Irina kertoo BBC:lle tuntevansa useita Ukrainassa kaatuneita.



– Ystäväni mies kaatui siellä. Myös serkkuni poika. Ja pojanpoika, Irina luettelee.



– Paljon ihmisiä on kuollut. Minä säälin näitä nuoria poikia, hän toteaa.

Sota ja sen vaikutukset kiristävät paikallisten hermoja. Arjesta on Irinan mukaan tullut raskasta, koska sähkön hinta ja muut arjen kulut ovat nousseet selvästi.



– Hinnat musertavat meidät. On todella vaikeaa pärjätä.

Vaikka raha on tiukassa, Irina auttaa kokoamaan avustuspaketteja etulinjassa oleville venäläissotilaille. Hän ei arvostele BBC:lle Ukrainan sotaa. Se kuitenkin hämmentää häntä.



– Suuren isänmaallisen sodan aikana tiesimme, minkä puolesta taistelimme. En ole varma, minkä puolesta nyt taistelemme, Irina sanoo.

Ukrainan rajalle on noin 250 kilometriä, mutta rintama tuntuu läheiseltä. Ukraina on tehnyt Lipetskin alueelle drooni-iskuja, ja Jeletsin bussipysäkeille ja puistoihin on pystytetty hätäsuojia. Myös kerrostaloihin on osoitettu suojatiloja kellareihin.



– Sireenit soivat melkein joka yö. Mutta en poistu talostani. Menemme vain käytävään, jossa ei ole ikkunoita, Irina kertoo.

Budjettivajeen kanssa painiskeleva Venäjän hallitus on nostanut arvonlisäveron 20 prosentista 22 prosenttiin. Lisätulot käytetään hallituksen mukaan puolustukseen ja turvallisuuteen.



– Olemme joutuneet nostamaan hintoja, koska sähkölaskut, vuokra ja verot ovat kaikki nousseet. Ja ALV:n korotus tekee raaka-aineista kalliimpia, vaikeuksistaan kertoo jeletsiläisen leipomon omistaja Anastasia Bykova BBC:lle.

Lipetskissä asuva eläkeläinen Ivan Pavlovitš on turhautunut nouseviin hintoihin.



– Jos olisin nuorempi, lähtisin taistelemaan sinne. Erikoissotilasoperaatio on erinomainen. Ongelma on vain se, että hinnat nousevat koko ajan. Eläkkeet nousevat, mutta hinnat nousevat vielä enemmän, eläkeläismies harmittelee.

Hän myöntää silti, että ilman sotaa elämä olisi helpompaa.



– Totta kai eläisimme mukavammin, jos erikoisoperaatiota ei olisi. Siihen käytetään paljon rahaa. Ihmisetkin antavat, mitä voivat. Meidän täytyy auttaa. En minä valita.