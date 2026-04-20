Kommunistien tärvelemä Fabergén huvila voi löytää pelastajan

Legendaarisen koruseppäsuvun Fabergén ränsistynyt vapaa-ajan kartano Parkalassa Pietarin kupeessa huutokaupataan kesäkuun loppuun mennessä.

Ennakkoilmoitus kiinteistön tulevasta huutokaupasta löytyy Venäjän valtion asunto- ja kaupunkiympäristöä kehittävän Dom-rahoitusinstituution sivuilta. Sieltä ilmoituksen havaitsi pietarilainen lifestyle-julkaisu Sobaka.

Maineikas kultaseppä Carl Fabergé ja hänen liikkeensä työt olivat tsaarinajan Venäjän tsaariperheen sekä muun eliitin suuressa suosiossa. Niinpä Fabergén rikkaat asiakkaat, joilla oli sukunimiä kuten Nobel, pitivät huolen siitä että Fabergén liike menestyi. Fabergén suku tunnetaan kansainvälisesti erittäin korkeatasoisista korusta ja varsinkin niin kutsutuista Fabergén pääsiäismunista, jota tsaariperhe lahjoitti toisilleen. Esimerkiksi Talvimunassa on 3 246 timanttia, ja viimeksi kun se myytiin huutokaupassa joulukuussa siitä maksettiin yli 26 miljoonaa euroa. Tämän häikäisevän koristeen suunnitteli Fabergélle työskennellyt suomalainen Alma Pihl.

1880-luvulla Carl Fabergé osti tontin Parkalasta Viipurin piiristä. Sille kohosi arkkitehti Karl Schmidtin suunnittelema jugend-huvila, joka valmistui nykyiseen laajuuteensa vuonna 1908.

Carl Fabergé lahjoitti paikan pojalleen Agathonille, joka jatkoi isänsä työtä Fabergélla. Agathon Fabergén ja hänen perheensä tarpeisiin isä-Carlin taloa laajennettiin, ja paikalle kohosi täysimittainen kartano tanssilavoineen ja kasvihuoneineen.

Paikkaa kutsuttiin ”pieneksi eremitaašiksi” tsaariperheiden palatsiaarteiden mukaan, sillä Fabergén suku oli haalinut kartanoonsa huikaisevat kokoelmat taidetta ja arvoesineitä: lasimaalauksia, antiikkipatsaita, stukkokoristeita, kiinalaista posliinia ja kokoelma japanilaisia taistelumiekkoja sekä paljon jalokiviä.

Rappio

Kun bolševikit kaappasivat vallan, ei Fabergén suvulle käynyt hyvin. Agathon Fabergéta syytettiin Eremitaasin taideaarteiden varastamisesta ja vietiin vankileirille. Hänet uhattiin teloittaa ainakin kolmasti, mutta teloitus peruttiin aina viime hetkellä. Kyseessä saattoi olla keino yrittää kiristää Agathon Fabergéta paljastamaan kaikkien suvun aarteiden kätköpaikat, sillä osa löytyi kartanon seinän salalokerosta ja osa on legendan mukaan haudattu kartanon puutarhaan, mutta valtavan paljon on jäänyt kateisiin.

Harmaantunut Agathon pakeni Suomeen vuonna 1927. Hän asui Kulosaaressa ja myöhemmin köyhdyttyään Töölössä, jossa kuoli vuonna 1951. Hänet on haudattu Hietaniemen ortodoksiselle hautausmaalle. Suvun jälkeläisiä asuu Suomessa edelleen.

Fabergén kesäpaikkaan muutti muuta väkeä jo vuodesta 1919 alkaen. Aluksi sinne majoitettiin uuden puna-armeijan sotilaita, jotka tärvelivät arvokkaat sisätilat. Myöhemmin kartano muutettiin NKVD:n eli sisäisen turvallisuuden viraston upseerien lepokodiksi. Leningradin piirityksen aikana siellä toimi Novaja Gazetan mukaan sairaala ja 1950-luvulta lähtien päiväkoti. 1980-luvulla ulkorakenteita vaurioitti tulipalo.

Novaja Gazeta kertoo, että joitain yrityksiä rakennuksen restauroimiseksi aloitettiin 1990-luvun puolivälissä, mutta talouskriisi ilmeisesti keskeytti ne. Vuonna 2007 rakennukset ja tontin sai haltuunsa Pietarin kaivosinstituutti. Miten ja miksi, on epäselvää, ja epäilyttävääkin. Instituutti sitoutui pitämään paikan kunnossa ja museoimaan sen, mutta mitään parannuksia ei tapahtunut. Päinvastoin: ennen niin häikäisevä jugend-kartano sai rapistua entisestään. Vuonna 2013 Pietarin viranomaiset puuttuivat tilanteeseen. Yliopiston alaisuuteen siirtynyt kaivosinstituutti sai sakot suojelumääräysten rikkomisesta ja vuonna 2016 Fabergén huvila siirtyi Venäjän valtion hallintaan.

Kun huvilaa tutkittiin vuonna 2018, havaittiin että vielä vuonna 2008 paikoillaan olleita takkoja ja kaakeliuunejakin oli varastettu. Näin siitä huolimatta, että huvila oli valtiollisen historiallisten ja kulttuurimuistomerkkien hallinta- ja käyttöviraston vastuulla. Novaja Gazeta yritti vuonna 2018 selvittää, oliko kartanoa edes tarkastettu omistussuhteiden muuttuessa, mutta sai vastauksia jotka olivat parhaimmillaankin lähinnä vältteleviä. Viralliset instanssit vastasivat, että kiinteistöä ja sen asiakirjoja ”valmistellaan huutokauppaa varten”.

Nyt kahdeksan vuotta myöhemmin huutokauppa on lähempänä toteutumista kuin koskaan. Mutta voiko Fabergén ihmeellistä kartanoa tai sitä mitä loistosta on jäljellä, enää pelastaa?

Uusi toivo

Syksyllä 2025 heräsi toivo. Venäläinen bisnesnainen, elokuvatuottaja-julkkis nimeltä Jana Rudkovskaja jakoi Telegram-kanavallaan videon, jossa hän kulkee huvilan pihoilla ja rappeutuneissa sisätiloissa.

– Carl Fabergén hylätty datsa ei ole vain rapistunut rakennus, vaan menneen aikakauden sielu. Mädäntyneiden seinien ja särkyneiden ikkunoiden joukossa on säilynyt paitsi suuren mestarin muisto, myös hänen neroutensa jälkiä – puista tehty aurinkokello ja metsän siimeksessä sijaitseva veistos. Tässä yksinäisyydessä oli kerran teoksia jotka jäävät ikuisesti historiaan. Nyt on vain hiljaisuutta ja paljaita parketteja, Rudkovsjaka kirjoitti.

– Tämä on ainutlaatuinen paikka. Bolševikit ryöstivät sen, mutta me teemme kovasti töitä sen entisöimiseksi.

Syksyllä tutustumiskäynnin jälkeen Rudkovskaja kertoi pietarilaislehti Fontankalle, että hänellä ja miehellään, olympiatason taitoluistelija Jevgeni Pljušenkolla on suurehko kokoelma Romanovin tsaarisukuun liittyviä arvoesineitä, jotka he haluaisivat museoida. Harkinnassa yhdistelmälle museota ja laadukasta boutique-hotellia on Fabergén huvilan lisäksi myös kaksi muuta paikkaa.

Fabergén perinnön entisöinti tulee Rudkovskajan arvion mukaan maksamaan vähintään 400 miljoonaa ruplaa eli noin 4,5 miljoonaa euroa – eikä tähän sisälly myyntihintaa.

Syksyllä yksi kartanokompleksin yhteensä kuudesta rakennuksesta oli romahtanut täysin ja raunioina. Toinen on huonossa kunnossa, romahduksen partaalla. Seinät ja lattiat ovat vaurioituneet.

– Koska joku levitti huhun aarteesta, ja sitä on etsitty. Ja nyt kaikki seinät ovat vaurioituneet, kaikki on tuhoutunut. Jäljellä on vain marmorinen portaikko ilman kaiteita, vain pohja ja askelmat. Sinisestä olohuoneesta löysin pienen palan stukkoa, Rudkovskaja sanoi Fontankalle.

– He riistivät kaiken. He tuhosivat kaiken. Se on painajainen, ja se särkee sydämeni. Mutta emme ole luopuneet tästä ajatuksesta, Rudkovskaya sanoi.

Huutokauppa pidetään näillä näkymin kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana eli kesäkuun loppuun mennessä. Kun tämä hiljattain kävi ilmi, otti pietarilainen Sobaka-lehti yhteyttä Rudkovskajaan. Tuolloin hän ei halunnut kommentoida hanketta.