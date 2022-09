”Sodan alussa sanottiin, että Venäjän ammukset riittävät vuosiksi”

Yhdysvaltain tiedustelupalvelun tietojen mukaan Venäjä ostaa Pohjois-Korealta tykistökalustoa. Asiasta kertoo New York Times.

NYT:n mukaan ammusten ja tykkien ostaminen Pohjois-Koreasta on merkki siitä, että maailmanlaajuiset pakotteet ovat haitanneet Venäjän armeijan varusteiden toimituksia.

Asiaan kiinnittää huomiota myös brittiläisen St. Andrewsin yliopiston strategian professori, sotatieteilijä Phillips O’Brien.

– Mielenkiintoista, sodan alussa sanottiin, että Venäjällä oli ammusvarastoja vuosiksi. Tämä ei ole voinut olla totta, jos he ovat jo niin epätoivoisia, että he tarvitsevat pohjoiskorealaisia ammuksia, O’Brien kirjoittaa Twitterissä.

Interesting, at the start of the war it was said that Russia had stockpiles of ammo that could last for years. If they are already so desperate that they are needing North Korean shells, that can’t have been true. https://t.co/VxqYTHDPkh

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) September 6, 2022