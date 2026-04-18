Ukraina kehittää omaa Kinzhal-ohjustaan

Ukraina on kehittämässä omaa versiotaan lentokoneesta laukaistavasta venäläisestä ballistisesta Kinžal-ohjuksesta, kertoo Euromaidan Press. Kyseessä on Fire Point-yhtiön FP-9 ohjus, jota yhtiö on kehitellyt kuukausien ajan.

Hiljattain Fire Pointin pääinsinööri Denys Shtilerman kertoi, että maasta laukaistavat ballistinen ohjus voitaisiin kehittään lopulta ilmasta laukaistavaksi ballistiseksi ohjukseksi, joka oli samaa luokkaa 4 300 kg:n Kinžalin kanssa.

Täsmäohjatun FP-9:n kantama on 850 kilometriä ja taistelukärki painaa 800 kg. Kyse on Fire Pointin maasta laukaistavan ballistisen FP-7-ohjuksen kookkaammasta versiosta. FP-7:n kantama on 200 km ja taistelukärki painaa 150 kg.

FP-7 on jo testauksessa ja yhtiö aikoo aloittaa FP-9:n testit alkukesästä. Jos testit sujuvat, kyseessä olisi ensimmäinen Ukrainan asevoimien ilmasta laukaistava ballistinen ohjus, joita on tähän mennessä ollut vain Venäjän ja Israelin ilmavoimilla. Yhdysvalloilla ei kyseistä kykyä tällä hetkellä ole.

Ballistisen ohjuksen laukaiseminen ilmasta pidentää sen kantamaa mahdollisesti sadoilla kilometreillä. Lisäksi niiden nopeus tekee niistä erittäin vaikeasti torjuttavia.

Mikojan MiG-31-torjuntahävittäjästä laukaistavan hypersoonisen eli yli viisinkertaisella äänennopeudella lentävän Kinžalin nopeus on 5,7 Machia. Ohjus on niin nopea, että Ukrainan parhaat torjuntaohjukset, kuten amerikkalaiset Patriot-ohjukset, ovat vaikeuksissa sen kanssa. Venäläiset yleensä laukaisevat useamman Kinžalin kerralla pommittaessaan ukrainalaiskaupunkeja ja voimalaitoksia.

Ukrainalla rakettisuunnittelulla on pitkät perinteet. Dniprossa toimiva entinen neuvostoaikainen eteläinen valtiollinen suunnittelutoimisto (Južnoje), nykyinen KB Pivdenne, kehitteli jo 1980-luvun lopulla ilmasta laukaistavia raketteja.

Južnoje suunnitteli Antonov An-124-kuljetuslentokoneista tai Suhoi Su-27-hävittäjistä laukaistavia raketteja avaruusalan käyttöön. Ylipäätään Ukrainan rakettiteollisuus on ollut perinteisesti suuntautunut avaruusalalle, mutta se voidaan muuttaa myös sotilaalliseksi. Esimerkiksi satelliitti korvataan taistelukärjellä ja lentorata suunnataan alaspäin eikä ylöspäin.

Hiljattain Ukrainan parlamentin puolustusvaliokunnan valtiollisen turvallisuuden alakomitean puheenjohtaja Fedir Venislavskyi kertoi RBK-Ukrainalle, että Ukrainan sotilastiedustelu on täysimittaisen sodan aikanakin laukaissut kaksi avaruusrakettia. Hänen mukaansa yksi laukaisu tehtiin ilmassa kuljetuslentokoneesta.