Vladimir Putin uskoo: Nyt on hetki horjuttaa EU:ta ja Natoa

Vladimir Putin uskoo, että nyt on paras hetki ”horjuttaa” EU:ta ja Natoa ja vähentää tukea Ukrainalle, Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston alaisen disinformaation torjuntakeskuksen johtaja Andriy Kovalenko sanoi Ukrinformin mukaan.

– Lähitulevaisuudessa Venäjä lisää informaatio- ja hybridiprovokaatioita Eurooppaa vastaan, hän totesi.

Kovalenkon mukaan Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun johtaja Sergei Naryshkin vakuutti Putinin siitä, että nyt on oikea aika painostaa EU:ta ja Natoa.

– Taas yksi vanhojen miesten idea, joka ei toimi ja osoittaa vain Venäjän valmistautumattomuutta kasvaviin teknologisiin uhkiin, jos se kieltäytyy lopettamasta sotaa. Koska Venäjä on nyt kuin seula täynnä kohteita, Kovalenko selitti.