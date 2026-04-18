Venäjän droonijoukkoja johtaa ”Vessanpönttö”

Kuten Verkkouutiset on kertonut, Venäjä on päättänyt keskittää droonihankintansa ainoastaan marraskuussa 2025 uutena aselajina perustetuille miehittämättömien ilma-alusten joukoilleen (BPS).

Venäjän uusia droonijoukkoja johtaa liikemies Juri Vaganov, jolle annettiin everstiluutnantin sotilasarvo, vaikka hänellä ei ole mitään sotilaallista koulutusta tai taustaa.

Brittiläinen sotahistorioitsija Chris Owen on jakanut ketjussaan viestipalvelu X:ssä venäläisten sotabloggarien ilmaisee hämmennystä droonipäätöksestä ja Vaganovista.

Vaganovin tulisi olla Venäjän vastaus Ukrainan legendaariselle droonikomentajalle Robert ”Madjar” Brovdille, mutta venäläiset sotabloggarit myöntävät, että kyseessä on huono vastine.

Venäläinen sotabloggari Vladimir Romanov kertoo, että Vaganov tunnetaan epävirallisesti ”Vessanpönttönä” (ven. unitaz), koska hän toimi aiemmin vesikalustealalla.

Droonikomentaja suojelemassa liiketoimiaan

Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen myötä 2022 Vaganovista tuli Venäjän FPV-droonien ainoa toimittaja eli monopolisti. Hän myös valvoo liiketoimiaan vastaten siitä, että Venäjän armeija käyttää vain hänen droonejaan käytetään ja vain hänen joukoissaan.

Sotabloggari Svjatoslav Golikovin mukaan Vaganovin nimityksen taustalla on tämän suojelija varapuolustusministeri Aleksei Krivorutško. Kyse on Golikovin mukaan ”täysin bisneksestä eikä miehittämättömien järjestelmien kehittämisestä osana nykyaikaista sodankäyntiä”.

Romanov taas kertoo, että Venäjän armeijassa Vaganovin VT-40-mallin FPV-droonit ovat varsin inhottuja.

– Krivorutškon kautta toimitetttiin rintamalla VT-40 FPV-drooneja ja sähköisen sodankäynnin Groza-järjestelmiä. Nämä olivat [Vaganovin] ala-arvoista tuotantoa, joka johti monien drooniohjaajiemme, mukaan lukieen erikoisjoukkojen, kuolemiin, kirjoittaa Romanov.

Venäjän tulli estää droonien tuonnin Kiinasta

Romanovin mukaan sen sijaan, että BPS kouluttaisi omia joukkojaan rintamakokemuksen perusteella, pyrkii se nappaamaan itselleen parhaat drooniohjaajat ja -teknikot aiheuttaen näin aukkoja rintamalle.

Lisäksi venäläisjoukot ovat jo pitkään valittaneet droonipulaa, joten he joutuvat tuomaan niitä vapaaehtoisten kautta Kiinasta. Venäjän federaation tulli taas takavarikoi Kiinasta tulevia drooneja ja aikoo syyttää vapaaehtoisia, jotka tilaavat niitä Kiinasta rintamajoukoille.

”Venäläinen ratkaisu”

Myös kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri on kommentoinut Chris Owenin ketjua.

– Venäläinen ratkaisu. Otetaan korruptoitunut liikemies jolla ei ole sotilas-, saati sitten rintamakokemusta, ylennetään kenraaliksi ja annetaan tehtäväksi uuden aselajin perustaminen. Mikä voisi mennä vikaan?

Venäläinen ratkaisu. Otetaan korruptoitunut liikemies jolla ei ole sotilas-, saati sitten rintamakokemusta, ylennetään kenraaliksi ja annetaan tehtäväksi uuden aselajin perustaminen. Mikä voisi mennä vikaan? https://t.co/knT6bCQ8EW — Pekka Toveri (@PToveri) April 18, 2026