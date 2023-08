Sinuhe Wallinheimo MT:lle: Ylen rahoitusta supistetaan suurella todennäköisyydellä

Ylen rahoitusta supistetaan suurella todennäköisyydellä, toteaa Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kok.)

Hänen mukaansa on selvää, että myös Ylen varoja on leikattava tilanteessa, jossa sopeutuksia on tehtävä koko maassa yhteensä kuuden miljardin euron edestä.

– Ylen on näytettävä jatkossa esimerkkiä tehokkaassa rahankäytössä, Wallinheimo sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

Hänen mukaansa Ylen varojenkäytön pitää olla niin avointa kuin on mahdollista osakeyhtiölain puitteissa.

– Jatkossa on mietittävä, mihin riittää rahaa ja mihin ei.

Yleisradion 21-henkisessä hallintoneuvostossa on 15 uutta jäsentä. Edustajista viisi on kokoomuslaisia ja viisi perussuomalaisia.

Wallinheimo ei usko uusien naamojen muuttuvan suuremmin Ylen linjauksia.

– Isossa kuvassa ei varmaankaan aiheudu sen suurempaa draamaa.

Viime vuonna Yle sai rahaa 557 miljoonaa euroa. Kokoomus ja perussuomalaiset väläyttelivät 120–140 miljoonan euron leikkauksia viimesyksyisissä varjobudjeteissaan.