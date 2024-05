Moskovan merirajaesityksen paljastavat yksityiskohdat: Laatijana sotilasyksikkö

Venäjän hallituksen sivuilla julkaistu luonnos esityksestä merirajojen yksipuolisesta muuttamisesta on sen sisältämien tietojen perusteella peräisin Venäjän Itämeren laivaston yksiköstä 25106. Se vastaa kartoituksesta. Luonnokseen oli kirjattu yksikön sähköpostiosoite.

Asiaan on kiinnittänyt huomiota avointen lähteiden tutkimukseen erikoistunut Radio Free Europen toimittaja Mark Krutov. Hänen mukaansa tämä kielisi siitä, että sittemmin Venäjän hallituksen sivuilta selittämättömästi poistunut asiakirja on joka tapauksessa ollut aito.

Krutov on jakanut X-palvelussa alta näkyviä kuvia asiakirjan taustoja valottavista tiedoista. Itse luonnoksen kuvaus löytyy yhä arkistoituna tämän linkin takaa. Koko asiakirja löytyy alta kuvakaappauksena.

Venäläisasiakirjasta löytyy myös toinen mielenkiintoinen sähköpostiosoite (alla). Se kuuluu Venäjän puolustusministeriön navigoinnista ja merentutkimuksesta vastaavan osaston Pietarin toimistolle.

One more email in the now-deleted Baltic maritime borders draft decree, of the St. Pete office of Navigation and Oceanography of the Ru MoD, 373 Centre (collection and processing hydrographic and hydrometeorological information of the Navy). h/t @pustota https://t.co/HuALE9F2wd pic.twitter.com/pVciROk7Ec

— Mark Krutov (@kromark) May 22, 2024