Israel luopui suunnitelmasta hyökätä etelään

Israelin uskotaan luopuneen pääministeri Benjamin Netanjahun aiemmasta suunnitelmasta, jossa Gazan eteläosissa sijaitsevaan Rafahin kaupunkiin olisi toteutettu laaja maahyökkäys.

Operaation sijasta terroristijärjestö Hamasin taistelijoita pyritään eliminoimaan pienemmän mittakaavan iskuilla.

Yhdysvallat on kehottanut viikkokausia Israelia pidättäytymään hyökkäyksestä Rafahiin. Egyptin rajalla sijaitseva kaupunki on säästynyt aiemmilta taisteluilta, minkä lisäksi alueelle on kerääntynyt satoja tuhansia pakolaisia.

Korkea-arvoinen amerikkalaislähde sanoo Telegraph-lehdelle, että Israel on ilmeisesti kuunnellut varoitusta.

– Voi sanoa, että Israel on päivittänyt suunnitelmiaan. He ovat ottaneet huomioon monia esittämiämme huolia, nimettömänä pysyttelevä lähde sanoo.

Israelin pääministerin ja Valkoisen talon turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivanin viimeviikkoisia keskusteluita kuvaillaan ”rakentaviksi”.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ilmoittanut julkisesti vastustavansa Israelin laajaa operaatiota Rafahissa mahdollisten siviiliuhrien vuoksi. Politicon mukaan Israel on kaukana Netanjahun tavoitteesta saavuttaa ”totaalinen voitto”, sillä Hamas on menettänyt viime syksyn jälkeen enintään 35 prosenttia taistelijoistaan.

Noin kaksi kolmasosaa äärijärjestön tunneleista on edelleen toimintakunnossa. Hamas on lisäksi värvännyt riveihinsä tuhansia uusia taistelijoita sodan alun jälkeen.