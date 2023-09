Sevastopolissa uusia räjähdyksiä – Venäjä kosti pääesikunnan tuhon iskemällä tyhjään hotelliin

Krimin Sevastopolissa kerrotaan kuullun varhain tänä aamuna ainakin kolme räjähdystä. Kaupungissa sijaitsevan Venäjän Mustanmeren-laivaston pääesikunnan rakennuksesta nousee savua.

Miehitetyn alueen venäläisviranomainen on tiedottanut savun syyksi, että Ukrainan ohjusiskussa kolme päivää sitten pahoin vaurioituneen pääesikuntarakennuksen jäänteet puretaan. Iskussa kuoli perjantaina ainakin yhdeksän ihmistä, joukossa korkea-arvoisia venäläiskenraaleita, kertoo RBC-Ukraine-kanava.

Viime yönä Venäjä puolestaan iski lennokeilla ja ohjuksilla jälleen Odessan satamakaupunkiin. Kuvissa näkyy muun muassa pahoja tuhoja kärsinyt korkea hotellirakennus, joka on kuitenkin ollut tyhjillään vuosia.

Ukrainan puolustusministeriö sanoi X-viestialustalla, että kyse on kostosta.

– Säälittävä kosto onnistuneesta iskustamme laivaston päämajaan Sevastopolissa, ministeriö kommentoi päivityksessään.

Odessassa vaurioita kärsivät niin ikään satamarakenteet ja viljan varastointiin käytetyt tilat.

Ukrainan viranomaiset kertoivat syyskuun alkupuolella BBC:n mukaan, että Venäjän toistuvat iskut Ukrainan viljavarastoihin eri satamakaupungeissa olivat tuhonneet jo yhteensä 270 000 tonnia viljaa.

Odesa hotel in the harbor before and after tonight's Russian attack pic.twitter.com/Bc0VYksnrG

russian missiles struck a hotel in Odesa last night. A pathetic attempt at retaliation for our successful hit on the russian Navy HQ in Sevastopol.

Sevastopol locals report explosions and smoke in the area where the Black Sea Fleet headquarters building was (it was attacked by a missile on Friday).

So-called Sevastopol "governor" said it was "dismantling of unsafe structures." pic.twitter.com/C51Qq2nejS

