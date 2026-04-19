Alexander Stubb: Onko meillä varaa pitää Ukraina Naton ulkopuolella?

Tasavallan presidentti Alexander Stubb toivoo pitkällä aikavälillä näkevänsä Ukrainan liittyvän puolustusliitto Naton jäseneksi. Stubb kommentoi asiaa Kanadan yleisradioyhtiö CBC:n haastattelussa.

Stubb arvioi, että Ukraina selvisi talvesta paremmin kuin odotettiin. Venäjän tappiot ovat olleet hänen mukaansa viisi kertaa suuremmat kuin Ukrainan, pääosin droonien vuoksi.

Helmikuussa Ukraina onnistui myös vapauttamaan enemmän alueita kuin Venäjä valtasi. Viimeksi näin tapahtui vuonna 2023.

Ukraina onkin sodan aikana kerännyt valtavasti tietotaitoa sodankäynnistä. Stubb huomauttaa, että Ukrainan osaamisesta on jo nyt ollut hyötyä Persianlahden maissa, joille Ukraina on tarjonnut apua iranilaisten droonien torjunnassa.

Ukrainalla on myös Euroopan voimakkaimmat asevoimat Suomen, Puolan ja Turkin ohella.

– Tässä ei ole kyse elatusavun antamisesta Ukrainalle, vaan meidän on ajateltava toisin. Onko meillä varaa pitää Ukraina Naton ulkopuolella nyt, kun heillä on paras sotilaallinen tietotaito? Stubb kysyy.

Toistaiseksi Trump on kuitenkin tyrmännyt Ukrainan Nato-haaveet.

Kaikesta huolimatta Stubb painottaa, että Venäjän muodostama uhka Natolle ei ole katoamassa.

– Joten mistä saamme suojaa? Minun mielestäni Ukrainalta, Stubb linjaa.

Stubb kommentoi myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, jolla on hänen mukaan oma tahtonsa. Itseään hän ei kutsuisi ”Trump-kuiskaajaksi”.

– Jos osun yhteen ideaan kymmenestä, olen erittäin iloinen, Stubb kommentoi.

– Mutta harvoin kyse on kuiskaamisesta. Enemmän huudetaan, mutta se on okei.

Trump on aiemmin kutsunut Stubbia ystäväkseen, ja kaksikko on myös käynyt golfaamassa yhdessä. Stubbin mukaan on kuitenkin selvää, että kaikesta ei ole saavutettavissa yhteisymmärrystä.

Diplomatiassa olisikin Stubbista yritettävä saada aikaan vuoropuhelua, vaikka se tuntuisikin epämukavalta.