Ukrainan kerrotaan iskeneen ohjuksilla Mustanmeren laivaston päämajaan

Ukrainan asevoimat on tehnyt ohjusiskun Venäjän Mustanmeren laivaston päämajaan Sevastopolissa miehitetyllä Krimin alueella, kertoo Sevastopolin miehityshallinnon kuvernööri Mikhail Razvozhayev Telegramissa.

Ukrainan sotaa sosiaalisessa mediassa seuraavilla tileillä on jaettu runsaasti kuvamateriaalia venäläisten ilmatorjuntatoiminnasta Belbekin lentokentän lähellä. Ainakin kaksi räjähdystä on havaittu Sevastopolissa ja Sevastopolin lahden lähellä.

Venäläisten kerrotaan levittäneen savuverhon Sevastopolin sataman ylle ja ilmapuolustuksen sanotaan yrittävän torjua ohjuksia.

Ukraina on iskenyt viime viikkojen aikana kiihtyvään tahtiin Krimillä sijaitsevia ammusvarastoja, komentopisteitä, ilmatorjuntajärjestelmiä ja muita keskeisiä kohteita vastaan.

Hyökkäykset Mustanmeren laivastoa ja Krimiä vastaan ovat herättäneet keskustelua siitä, voisiko Ukraina vallata takaisin miehitetyn niemimaan osana vastahyökkäystään.

RAND-ajatuspajan tutkija Scott Savitzin mukaan niemimaan vapauttaminen on vaikeaa, mutta mahdollista.

Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen entinen komentaja, kenraali evp. Ben Hodges kehottaa tulkitsemaan Krimille tehtyjä iskuja osana laajempaa Ukrainan vastahyökkäystä. Ukrainan joukot ovat edenneet viime viikkoina Zaporizzjan ja Donetskin alueilla.

Large explosions reported in the center of Sevastopol, home of the Black Sea Fleet. pic.twitter.com/JBgAiMY4FX

🔥The Ukrainian Armed Forces launched a missile strike on the headquarters of the Black Sea Fleet in Sevastopol, Governor Razvozhaev said. pic.twitter.com/yO4u5xfi9X

