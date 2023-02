”Seuraavien 4-8 vuoden talousongelmat ovat nykyhallituksen syytä”

Talousasiantuntija Martin Paasi muistuttaa Twitterissä, että tulevien vuosien talousongelmat tulevat olemaan nykyisen hallituksen syytä.

– Muistakaa tämä: Suomen seuraavien 4-8 vuoden talousongelmat ovat Sanna Marinin (sd.) hallituksen syytä.

Valtion velkaantuminen on ollut nopeaa tällä hallituskaudella. Valtiolla on tämän vuoden loppuun mennessä arviolta 156 miljardia velkaa. Vuonna 2019 velkaa oli 106 miljardia. Ensi joulukuussa Suomi on ottanut 32 prosenttia velastaan neljässä vuodessa.

Paasi huomauttaa, että ”leväperäinen taloudenpito” ajaa talouden suoraan lamaan.

– Pahin mahdollinen yhdistelmä.

Eräs kommentoija toteaa Paasille, etteivät edellisetkään hallitukset saaneet kausiensa aikana riittävästi aikaan. Paasi on väittämästä eri mieltä.

– (Juha) Sipilän hallitus sai aikaiseksi. Tämän hallituksen osalta ei ollut kyse siitä saatiinko tarpeeksi aikaiseksi vaan siitä, että pahennettiin tilannetta ylimääräisillä 10 miljardilla vuotuisilla menoilla, Paasi tviittaa.