Sergei Shoigu kehui Venäjän sotamenestyksellä – Ukrainalta jäätävä videokuittaus

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väitti aikaisemmin tällä viikolla maan asevoimien etenevän Vuhledarissa Ukrainassa. Tuoreet lennokkihavainnot ovat kuitenkin ristiriidassa puolustusministerin vakuuttelun kanssa. Ukraina on kertonut torjuneensa venäläisten hyökkäyksiä, ja venäläisten uskotaan kärsineen raskaita tappioita. Kymmenien tankkien ja panssariajoneuvojen menetyksiä on myös päivitelty Venäjällä.

Ukrainan puolustusministeriö on nyt vastannut Shoigun puheisiin Twitterissä. Ministerin puheet venäläisten sotamenestyksestä kuitataan lyhyellä videolla.

– Venäjän puolustusministeri Shoigu: ”Tällä hetkellä taisteluoperaatiot Vuhledarissa sujuvat menestyksekkäästi”, ukrainalaiset lainaavat venäläisministeriä.

– Niin totta, Ukrainan puolustusministeriö kommentoi sarkastisesti, venäläisten tappioihin viitaten.

Viestiin Ukraina on liittänyt lyhyen, musiikilla sävytetyn videon. Vajaat 50 sekuntia kestävällä videolla näytetään useita Ukrainan tykistön iskuja venäläisiin kohteisiin Vuhledarissa. Jopa 30 venäläisen panssariajoneuvon on kerrottu tuhoutuneen tämän viikon alussa tykistötuleen ja miinoihin.

Ukrainan puolustusministeriön videolla näkyy lukuisia tykistötulessa tuhoutuneita venäläistankkeja.

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."

So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023