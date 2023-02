Rynnäkön karu loppu: Pelto täynnä tuhottuja Venäjän panssareita

Ukrainan asevoimat ilmoittaa torjuneensa uusia Venäjän hyökkäyksiä Vulhedarin luona Donetskin alueella. Pienikokoinen kaupunki sijaitsee Bahmutin eteläpuolella.

Useat länsimaiset sotilasasiantuntijat ovat jakaneet ukrainalaisen upseerin julkaisemia tilannepäivityksiä alueen taisteluista. Hänen mukaansa maanantai-iltaan mennessä jopa 30 panssariajoneuvoa ja panssarivaunua oli tuhottu rynnäköissä.

Lennokkien kuvaamien videoiden perusteella tiiviissä muodostelmassa edenneet venäläiskolonnat olisivat joutuneet tarkkojen tykistöiskujen kohteeksi. Ukrainan 72. mekanisoidun prikaatin jakamassa kuvassa näkyy 12 panssariajoneuvoa etenemässä lähes kiinni toisissaan kohti puolustajan asemia.

Panssarimiinojen kerrotaan lisäksi tuhonneen ainakin kolme Venäjän panssarivaunua Vulhedarin lähellä.

Rynnäkköjen kärjessä on ollut Tyynenmeren laivaston 155. jalkaväkiprikaati. Vladivostokissa tukikohtaansa pitävän yksikön nimellinen vahvuus on 3 000 sotilasta ja satoja T-80-panssarivaunuja sekä BMP-3 ja BTR-82-panssariajoneuvoja. Ukrainassa viime vuoden helmikuusta lähtien taistelleen yksikön arvioidaan kärsineen raskaita tappioita.

Venäjän sanottiin siirtäneen helmikuun alussa Vulhedarin alueelle uusia vahvistuksia, joiden mukana oli ainakin yksi prikaati 3. armeijakunnasta ja useita pataljoonia 36. armeijasta.

We had already the news from @Tatarigami_UA that 30 Russian vehicles in the sector of Vuhledar have been knocked out or damaged and this picture from Deep State UA corroborates it. #Vuhledar #Donetsk #Ukraine https://t.co/s7WBY2OylP pic.twitter.com/gzzqFqmbuu

— (((Tendar))) (@Tendar) February 6, 2023