SDP:n Nasima Razmyar: Hallituksen pitäisi neuvotella ay-liikkeen kanssa

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyarin mukaan hallituksen pitäisi aloittaa neuvottelut lakot maanantaina päättävän SAK:n kanssa.

– Ay-liike on toistuvasti pyrkinyt tulemaan hallitusta vastaan, mutta hallitus on tähän saakka torjunut kaikki ehdotukset sovun löytämiseksi. Työministeri Arto Satonen (kok.) on todennut, että ratkaisu on kyllä löydettävissä, jos lakot loppuvat. Hallituksen on nyt syytä pitää sanansa, aloittaa neuvottelut ja palauttaa edes jonkinlainen luottamus työmarkkinoille tulehtuneessa tilanteessa. Tämä maa ei kaipaa jääräpäisyyttä vaan kykyä tulla vastaan, Razmyar sanoo tiedotteessaan.

SPD:n varapuheenjohtaja sanoo, että ”hallitukselta olisi nyt viisautta ymmärtää oma roolinsa ja ottaa askel taaksepäin”.

– Työntekijäpuoli on keskeyttänyt lakot, jotta hallituksella on mahdollisuus aloittaa aidot neuvottelut. Törkeintä, mitä hallitus voi tässä tilanteessa tehdä, on jatkaa lakkolakien läpirunnomista työväen juhlapäivänä, vappuna.

Hallitus on Razmyarin mukaan ajanut tietoisesti työmarkkinat umpisolmuun.

– On erittäin huolestuttavaa, että hallituksella ei vaikuta olevan kykyä ratkaista tilannetta. Vaikka lakot ovat nyt ainakin toistaiseksi ohi, ei se tarkoita, etteikö työmarkkinoiden epävakaus ja tulehtunut tilanne jatkuisi edelleen. Hallitus löytää saman tilanteen työpöydältään myös lakkojen jälkeen, eikä se voi pestä käsiään vastuusta. Kyse on Suomen taloudesta sekä suomalaisten työpaikoista ja hyvinvoinnista, Razmyar päättää.