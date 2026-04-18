Riikka Purra perää kohtuullisuutta toivomuslistoihin – ”Toivoisi yhteisen isänmaan asian liikuttavan”

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) perää hallitusta lobbaavilta tahoilta kohtuullisuutta ja ymmärrystä julkisen talouden tilanteesta. Purra kommentoi aihetta viestipalvelu X:ssä.

Petteri Orpon (kok.) hallitus kokoontuu alkavan viikon tiistaina kehysriiheen neuvottelemaan julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2027-2030. Kehysriihi käydään vaikeassa taloudellisessa ja kansainvälisessä tilanteessa.

– Ei, en pysty suhtautumaan kovin kannustavasti yhteenkään veronmaksajan rahan perässä olevaan lobbyyn, joka lähestyy hillittömillä toivomuslistoillaan, joissa ei näy pientä ripaustakaan ymmärrystä julkisen talouden paineista ja hallituksen urakasta, valtiovarainministeri kirjoitti X:ssä lauantaina.

Maailmantalous on ollut viime aikoina mylleryksessä, ja viimeksi Lähi-idän tilanne näkyy myös Suomen alennettuissa kasvuennusteissa. Samalla julkisen talouden velkaantuminen jatkuu.

– Kyllä, me hallituksessa teemme vaikeat päätökset, mutta sen verran toivoisi yhteisen isänmaan asian liikuttavan, että kohtuullisuutta näkyisi toivomuslistoissakin, edes vähän, Purra päättää viestinsä.