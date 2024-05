SDP:n mukaan hallitus takertui kaksin käsin Riikka Purran saksiin

– Suomi on ajautunut lisäleikkausten ja kurjistamisen kierteeseen oikeistohallituksen virheiden vuoksi, totesi SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman tiistaina puolueen ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa, jossa käytiin keskustelu valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2025-2028.

– Ensimmäinen virhe oli rajata veropohjan vahvistaminen pois keinovalikoimasta. Toinen virhe oli työmarkkinakaaoksen aiheuttaminen. Kohtalokkaimman virheensä (Riikka) Purran (ps.) – (Petteri) Orpon (kok.) hallitus teki, kun se löi laimin kasvutoimet – ja niiden mukana kaiken, Lindtman latasi puheessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Hänen mukaansa hallitus lähettää sata tuhatta uutta ihmistä toimeentulotukiluukulle, tuhannet joutuvat muuttamaan kodeistaan asumistukileikkausten vuoksi ja ikäihmisiltä vähennetään hoivahenkilökuntaa.

– Tilalle oikeistokabinetti tarjoaa lupausta sentin tai pari halvemmasta bensasta ja oluttölkistä.

– Johtopäätös on selvä: hallituksen talouslinjalta on pudonnut pohja pois. Suomi on ajettu leikkauskierteeseen, todelliset kasvutoimet puuttuvat. Sen sijaan, että kehysriihessä olisi tunnustettu tosiasiat, hallitus takertui kaksin käsin Purran saksiin, Lindtman totesi puheessa.

Lindtmanin mukaan SDP poistaisi kasvujarrun vakauttamalla työmarkkinat.

– Vahvistaisimme reilua työperäistä maahanmuuttoa. Ottaisimme ikääntyneiden ja osatyökykyisten potentiaalin kokonaan käyttöön, nostaisimme osaamistasoa ja kotiuttaisimme nyt muualle valuvia vihreitä investointeja Suomeen.

SDP vahvistaisi Lindtmanin mukaan julkista taloutta samassa mittakaavassa kuin hallitus, mutta erilaisin arvovalinnoin.

– Sitoudumme kehysriihen kolmen miljardin lisäsopeutustasoon, mutta emme hyväksy jättileikkauksia ikäihmisten hoivaan, hoitotakuun romuttamista tai sairaaloiden yöpäivystysten lakkauttamista.

– Näiden sijaan karsisimme satojen miljoonien edestä yritystukia – niitä, joita vielä ennen vaaleja kokoomus ilmoitti leikkaavansa.

SDP ei myöskään hyväksy opiskelijoiden, eläkeläisten tai työttömien toimeentulosta leikkaamista, asiakasmaksujen korotuksia tai koulutuslupauksen pettämistä.

– Näiden sijaan luopuisimme yksityisten terveysjättien lisätuista ja hillitsisimme vuokralääkärien käyttöä, Lindtman esitti.

SDP torjuu myös eläkeläisten lisäverottamisen ja arvonlisäveron 1,5 prosenttiyksikön noston.

– Näiden sijaan peruisimme suurituloisimpien, ministerien tuloluokan veronkevennykset, säätäisimme laajemman sokeriveron ja korottaisimme kaivosveroa.

– Lisäksi esitämme kolmen miljardin vaihtoehdon hallituksen kurjistamiselle vaalikauden aikana – ottaisimme laarin pohjalta mukaan myös suurituloiset ja varakkaat, Lindtman listasi puheessa.