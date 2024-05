Tämä on pohjoismaiden vaarallisin kaupunki

Malmö on tuoreen vertailun mukaan pohjoismaiden vaarallisin kaupunki, uutisoi Expressen. Numbeo-sivuston tuoreen rikollisuusindeksin mukaan Malmö on maailman 76. vaarallisin kaupunki, sijoittuen listalla Yhdysvaltojen Portlandin ja Iranin Teheranin väliin.

Ruotsin poliisin selvityksen mukaan 28,7 prosenttia Malmön asukkaista kertoi viime vuonna pelkäävänsä liikkumista yksin iltaisin, Expressen kertoo.

Asukkailleen kaikkein vaarallisin kaupunki on väkivaltarikollisuudestaan tunnettu Venezuelan pääkaupunki Caracas. Sijoille 2-4 sijoittuvat eteläafrikkalaiset Pretoria, Durban ja Johannesburg, kun taas maailman viidenneksi vaarallisin kaupunki on vertailun mukaan Papua-Uuden-Guinean pääkaupunki Port Moresby. Euroopan vaarallisin kaupunki on ranskalainen Marseille sijalla 40.

Helsinki sijoittuu 333 kaupungin vertailussa sijalle 305. Pohjoismaissa Helsingin edeltä löytyvät Malmön ohella myös Göteborg (sijalla 154) Tukholma (sijalla 157), Norjan Kristiansand (sijalla 166), Oslo (sijalla 244) ja Kööpenhamina (sijalla 297). Etelänaapuri Viron pääkaupunki Tallinna löytyy lähempänä listan häntäpäätä, sijalta 313.