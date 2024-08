SDP:n maahanmuuton linja ihmetyttää: Tavoite alhaisempi kuin nykytaso

RKP:n puheenjohtajan, opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin tuoreissa puheissa on ristiriita. Helsingin Sanomien lauantaina julkaisemassa haastattelussa Lindtman kertoi SDP:n tavoittelevan työperäisen maahanmuuton lisäämistä, viitaten puolueen keväällä esittämiin työllisyys- ja kasvutoimiin. Lindtmanin mukaan työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä ja ikäihmisten työllisyysastetta nostamalla Suomeen saataisiin kasvua useiden miljardien eurojen edestä.

Adlercreutzin mukaan SDP on oikeassa siinä, että työperäisen maahanmuuton taso on pidettävä korkealla. Puolueen julkisuudessa väläyttämä luku on kuitenkin nykytasoa alhaisempi, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– On huomionarvoista, että SDP:n tavoittelema määrä työperäistä maahanmuuttoa – joilla lisätuloja saadaan – on ALHAISEMPI kuin nykyinen taso.

Ministerin viestin on sosiaalisessa mediassa jakanut kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen.

– Oho. Miten ihmeessä alhaisemmalla työperäisen maahanmuuton tasolla Antti Lindtman saisitte enemmän lisätuloja? Haluatte edelleen demarit vähentää siis työperäistä maahanmuuttoa, kokoomusedustaja kirjoittaa.

SDP:n toukokuussa julkaisemassa kasvuohjelmassa tavoitteeksi linjataan nettomaahanmuuton pitäminen vähintään 40 000 henkilössä vuosittain. Sama 40 000 henkilön vuosittainen nettomaahanmuutto mainitaan myös Lindtmanin ennen huhtikuun kehysriiheä julkaisemassa kahdeksan kohdan ohjelmassa.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen nettomaahanmuutto oli vuonna 2023 57 914 henkilöä.

